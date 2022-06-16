媒體指砸錢買形象 民進黨：抹殺外交人員努力

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（中央社記者溫貴香台北16日電）有媒體指稱「營造台美關係穩健形象，民進黨砸錢找華府兩大王牌公關」，民進黨今天表示，外交遊說工作並非單靠公關公司，簡化扭曲成政府花錢買支持，不但過度簡化外交關係推動，更抹殺第一線外交人員長期的努力。

民進黨發言人謝佩芬晚間表示，台灣與美國間的交流與互信是透過眾多管道進行，在政府遊說法制化多年的美國，公關公司是對美交往的一個管道，「但絕非全部」，而且相關遊說工作，都必須遵守嚴格法律，各國政府和馬政府時代也都有類似委託，來進行各項對美的政府遊說事務。

謝佩芬舉例，過去媒體就曾在2013年2月報導，2007年前駐美代表袁健生就是委託美國的帕克策略公司進行相關遊說，同意在馬英九當選後，承諾將聘用該公司為酬庸，且在台北設立辦事處所，各家媒體皆曾報導揭露國民黨執政時期，委託公關公司遊說的狀況和金額。

謝佩芬強調，台灣與美國夥伴關係的維持與深化，是第一線外交人員及所有民眾的共同努力，更是兩國人民共享自由民主價值的成果。如果只認為花錢就能換來台美友好，則簡化了複雜的國際情勢，不僅非常不專業，更是抹煞所有第一線外交人員、民間團體和社會的努力。（編輯：林興盟）1110616