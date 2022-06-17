柯文哲批入境檢疫新制 蘇貞昌：團結防疫才能成功

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（中央社記者黃國芳嘉義縣17日電）對於台北市長柯文哲批評中央入境檢疫調整成3+4天的政策，行政院長蘇貞昌今天表示，防疫工作希望無論哪一個領域，都是中央、地方一起合作，大家團結合作，才能防疫成功。

蘇貞昌今天視察嘉南大圳濁幹線與北幹線串接工程時接受媒體聯訪，關於柯文哲批評中央入境檢疫調整成3+4天，是讓民眾去感染同事，不是感染家人，還批評施打站是一種作秀行為。

蘇貞昌指出，大家都知道因為民眾團結、合作，對於防疫，不但過去防守非常嚴謹，目前也來到要走入正常生活的關鍵戰役，而施打站在中央運用各種施打防疫人員，在短短的時間就施打了2萬多人，非常成功。

蘇貞昌表示，防疫工作希望無論哪一個領域，都是中央和地方一起合作，才能防疫成功；國外已經都開放旅遊，整個走入正常生活，台灣也是積極防疫，要能夠穩健開放，正一步一步地照著疫情狀況、醫療量能進行防疫，也希望大家一起配合，才能早日進入正常生活。

另外，對於中國近日片面禁止台灣的水產進口，蘇貞昌說，中國一再違反國際貿易的規範和慣例，用政治手段打壓台灣的農產品、水產品，非常不合道理，政府會循國際管道加以抗議。

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蘇貞昌指出，政府除了申訴外，也會利用其他行銷通路，如去年中國打壓鳳梨釋迦時，政府應對得宜，開拓很多國外市場，因此今年鳳梨的價格不但穩定，且還開拓很多國外市場通路，水產品也是如此。

蘇貞昌說，台灣水產品質佳，政府都一直嚴格在把關，沒有用任何的禁藥等，查驗也都沒有這一方面的情形。台灣把相關檢驗藥劑科學證據給中國，卻已讀不回，這是政治手段影響貿易，非常不應該。（編輯：張芷瑄）1110617