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行李設備來自中國軍火集團？桃機：已要求廠商說明

2022/6/20 11:49（6/20 12:34 更新）
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立委20日質疑，桃機第一航廈自助行李托運設備新建工程中，有些零組件來自中國國營軍火集團。圖為桃機自助行李託運櫃檯。（中央社檔案照片）
立委20日質疑，桃機第一航廈自助行李托運設備新建工程中，有些零組件來自中國國營軍火集團。圖為桃機自助行李託運櫃檯。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北20日電）民進黨立委林俊憲今天質疑，桃機第一航廈的自助行李托運設備新建工程中，大部分零組件產自中國並在中國組裝，甚至有的來自中國國營軍火集團，必須查明，保護國門安全。

桃機公司副總經理范孝倫說，桃園國際機場是國門，對相關設備的嚴謹度，採最高標準；桃機已要求廠商與監造單位，一定要依照規定辦理，而對於相關設備，國內廠商也有製造能力，會請廠商優先採用國內產品。

監造單位、台灣世曦工程顧問公司協理施亮輝表示，會代表政府嚴格把關，絕不允許採用有中國軍方背景公司或組織的產品。

林俊憲今天在立法院召開記者會表示，桃機在今年1月招標「第一航廈自助行李託運設備暨報到櫃台複滾帶新建工程」，其中招標文件載明自助行李託運設備的電腦控制系統、監控系統、資安檢測等項目，不得使用中國產品。

不過，林俊憲質疑，根據資料顯示，這次得標廠商新鼎系統採用的輸送機設備，宣稱是在台灣自行製造，但其中零組件大部分產自中國，並在中國組裝，而且整套系統最重要的PLC（可程式邏輯控制器）硬體，雖然是日本品牌，但真正的關鍵在於，PLC內的程式語言是由中國製造商提供，存在後門風險。

林俊憲指出，這次與新鼎合作的廣州北方機電公司，是中國北方工業集團旗下的子公司，而北方工業不僅是中國國務院直屬的央企，更是解放軍最重要的供應商。

林俊憲說，台灣石斑魚賣不過去中國，卻讓中國軍火集團堂而皇之進國門，實在諷刺，相關單位要查明清楚，保護國門安全。

今天受邀出席記者會的桃機公司副總經理范孝倫指出，經立委提醒後，桃機立即進行清查，新鼎公司投標時，的確把北方機電列為設備供應商的一環，桃機已找監造單位跟廠商，要求他們交代清楚。

交通部政風處副處長徐慶全表示，將會同桃機公司了解查明此事。（編輯：謝佳珍）1110620

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