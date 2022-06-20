致詞稱任期最後一年 侯友宜仍不鬆口競選連任

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（中央社記者陳怡璇台北20日電）新北市長侯友宜今天在雙北世壯運委員會致詞稱今年「是我任期的最後一年」，但對於是否競選年底市長、爭取連任，在媒體聯訪時仍不鬆口，僅表示把握當下好好做事。

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜今天出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會第3次委員會議，侯友宜致詞時提到「雖然這是柯市長的最後一年，也是我任期的最後一年，但還是要把每項工作做好」。

由於侯友宜遲未鬆口是否競選連任，外界解讀是為2024總統大選布局，會後聯訪時媒體詢問這番致詞是否代表侯友宜不爭取連任、讓新北市長由國民黨及柯文哲創立的台灣民眾黨「藍白合」。

侯友宜仍未明確表態，僅回應把握當下、好好做事，「未來的事情沒有一個人可以去想」。

由於民眾黨立委蔡壁如曾說7成可能會新北市長、後又改口機會渺茫、不可能實現，傳出是柯文哲私下勸退以謀求藍白合。

柯文哲回應，民眾黨是個小黨，選舉要有經費與組織等，不太可能每個地方都派候選人，不過新北市要派市長候選人相關事宜，一直沒拿到檯面上討論。

媒體追問若民眾黨不參戰新北市長，那麼議員選舉會不會請侯友宜站台，柯文哲說若能幫就幫，但侯友宜也有自己的議員要輔選，且選舉最重要的還是候選人自己要努力。

另一方面，柯文哲呼籲建金廈大橋，被批是2024大選起手式、想當吳三桂想瘋了。柯文哲被問及此事時回應，純粹從經濟角度考量，金門與廈門可以就水電瓦斯、石油、交通等層面合作，降低社會經營成本，所以蓋橋是好的，但很多人拿來當政治議題討論。

柯文哲並說，小三通還是蔡總統當陸委會主委時的成績，金廈大橋只是小三通更有效率的版本，民進黨為何要反對蔡總統當年引以為傲的政策，「你說那是方便解放軍進攻？怎麼不是方便我們國軍反攻大陸」。（編輯：張銘坤）1110620