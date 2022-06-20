藍營高市長人選未定 柯志恩：若獲徵召全力以赴

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國民黨智庫執行長柯志恩（左）20日下午拜會高雄市議長曾麗燕（右），對於高雄市長人選，她說，獲得黨徵召的人選，每個人都必須全力以赴，沒有懸念。中央社記者蔡孟妤攝 111年6月20日

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（中央社記者蔡孟妤、王承中高雄20日電）國民黨智庫執行長柯志恩今天拜會高雄市議長曾麗燕，對於高雄市長人選，她說，黨中央會有第2份民調，會把前衛生署長楊志良也納入，最後任何人選獲徵召都將全力以赴。

柯志恩下午抵高雄市議會拜會曾麗燕及多名國民黨籍議員，柯志恩說，今天是以智庫執行長身分，來提供地方資訊參考、分析，這是例行性工作。她說，高高屏一家親，小時候在屏東長大，經常來往高雄，也有很多親戚在高雄。

國民黨高雄市長人選至今懸而未決，日前傳出一份黨內民調，結果顯示柯志恩第一。柯志恩會後受訪表示，黨中央必須開誠布公，有些人對民調有疑義，但還會再做第2份民調，會把楊志良也納入，但結果如何，她不曉得。

柯志恩認為，黨中央應記取桃園教訓（提名張善政參選），在高雄好好整合，甚至再派人到高雄傾聽議員想法，做出最後決定。而做了決定後，就全力力挺這名人選，大家一起邁步向前；獲得黨徵召的人選，每個人都必須全力以赴，沒有懸念。

媒體詢問「外傳國民黨22日中常會將公布徵召高雄市長人選？」柯志恩說，如果是22日就公布，那人選絕對不會是她，因為自己沒有被告知，也毫無所悉，所以應該不會是22日公布。

被問到如何看待高雄市長陳其邁？柯志恩說，陳其邁或許有很多優點，但若把人設設定成「暖男」，「說陳其邁溫暖，就像說柯志恩溫柔一樣，連我都不相信」。

曾麗燕說，很多人選都很優秀，也有不同特質，由黨中央來整合，納入議員意見，最後決定誰是最適合人選，就提名誰，議員們也會團結一心支持這名人選。

柯志恩上午主持廣播節目「POP撞新聞」表示，從近年來選舉結果推估，國民黨高雄市長參選人必須要接受事實，就是起始點差距32.5萬票。相信國民黨很快就必須要決定高雄市長的參選人，高雄是艱困選區，再加上2年前韓國瑜當選後很快的離開高雄去參與總統大選，這都是未來國民黨參選人必須概括承受的。

陳其邁上午出席活動接受媒體聯訪表示，現階段全力拚市政、拚防疫，市長要保護市民健康、一步一腳印推動市政，也謙虛聽取民眾對市政的意見，國民黨候選人每天人來人往，等人選確定後再評論。（編輯：孫承武）1110620