備戰九合一 國民黨8/28桃園開全代會

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（中央社記者王承中台北20日電）國民黨今天表示，將於8月28日召開第21屆第2次全國代表大會，當天將安排九合一選舉造勢活動，會議地點初步定於桃園市立綜合體育館，全案將於6月22日送中常會通過。

國民黨今天發布新聞稿指出，中央工作會議今天除通過第21屆第2次全國代表大會於8月28日舉行，也通過8月29日上午在中央黨部舉行第21屆111年度中評會議。

黨內人士指出，由於年底有九合一選舉，依慣例今年的全代會將舉辦造勢大會，邀請各縣市長參選人與會，展現團結拚勝選的氣勢。距離開會仍有一段時間，文傳會還在討論造勢形式及規劃。

黨內人士說，選在桃園舉辦全代會，不外乎就是因為桃園是年底選戰的重中之重，不僅為國民黨桃園市長參選人張善政拉抬選情，也要展現國民黨收復桃園市的決心。

針對年底縣市長選舉，國民黨已完成提名的縣市包括台北市、桃園市、台南市、基隆市、宜蘭市、花蓮縣、台東縣、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣及金門縣；尚未完成提名的縣市有苗栗縣、新竹市、嘉義縣、高雄市、台中市、新北市、澎湖縣、連江縣。

台中市與新北市方面，預計由現任市長盧秀燕及侯友宜角逐連任；新竹市部分，議會黨團推出市議員林耕仁，目前國民黨仍在規劃徵詢；苗栗縣方面，立委徐志榮日前婉拒徵召，黨內人士透露，黨主席朱立倫將在結束居家隔離後親自協調。

澎湖縣部分，副議長陳雙全有意參選，目前仍處於協調階段，不過，最後由現任縣長賴峰偉競選連任的機會高。連江縣則將開放參選，不提名特定人選。至於高雄市長提名人選，目前也仍在徵詢及評估中，國民黨智庫執行長柯志恩今天說，若獲徵召全力以赴。（編輯：謝佳珍）1110620