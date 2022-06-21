受害者被打到視網膜剝離 外交部籲防柬埔寨求職陷阱

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）暑假即將來臨，外交部今天再度提醒民眾注意柬埔寨等東南亞國家的求職陷阱，去年底迄今外交部已接獲逾70件陳情案，許多受害者抵達後被扣押證件要求從事詐騙工作，有人拒絕服從，甚至遭痛毆電擊導致視網膜剝離。

外交部今天舉行例行記者會，亞東太平洋司司長周民淦舉出實例，一位化名「小吳」的受害者大專畢業後透過LINE求職，看到資訊業、高薪、免經驗的東南亞國家徵才廣告，應徵後迅速錄取，他出發前除跟公司簽了契約，對方還幫他償還積欠學貸，騙取他的信任。

周民淦表示，小吳一下飛機就被該公司沒收手機、護照，要求他從事電信詐騙，他趁隙逃脫多次都被抓回，還被痛毆電擊導致視網膜剝離、全身嚴重瘀青，小吳某晚總算成功逃脫，外館接獲聯繫後立刻協助發給他入國證明書，再透過台商送達，前後耗費半年才把小吳營救出來。

周民淦指出，小吳自述這個經驗使他身心受創，也沒有賺到預期的豐厚收入，外交部今年已多次發布新聞稿或在記者會說明，盼民眾注意海外求職陷阱，並透過官方臉書、LINE等管道持續宣導。

周民淦說，外交部對民眾在海外遭遇這類不幸事件高度重視，六月初由政次田中光邀集跨部會會議，針對擴大教育宣導、協助營救、防制遏止三大面向研商具體做法，外交部也會持續蒐集相關案例資訊，並且隨時轉請警政、調查、移民等單位進行偵辦。

周民淦坦言，外交部在防止海外詐騙上確實面臨不少實務困難，因為民眾受害地點不僅是非邦交國，更常是治安不佳、偏僻或反抗軍控制的戰亂區，連當地軍警都難以介入，只能靠在地經營很久的台商幫忙。

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周民淦表示，從柬埔寨成功脫困返台的受害者只有20幾個，多是透過台商會協助，台商會從去年第3季迄今已協助100多個急難救助，包括證件遺失、意外災害、受騙等，外交部再度呼籲民眾求職前應審慎評估，該公司是否以在當地合法登記，並應循合法正常管道入境外國。

外交部表示，民眾在海外如果遭遇急難狀況需要協助，可撥打「外交部緊急聯絡中心」，電話：（當地國國際碼）+886-800-085-095，以獲得必要的協助。（編輯：翟思嘉）1110621