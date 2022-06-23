日本防衛省：中國軍艦穿越台灣東北方海域

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（中央社台北23日電）日本防衛省統合幕僚監部昨天發布新聞稿表示，日本海上自衛隊觀察到21日上午一艘中國海軍江島級056A輕型護衛艦、同日晚間中國海軍旅洋－II級052C飛彈驅逐艦西安艦從日本沖繩縣與那國島與台灣之間海域南進，朝太平洋航行。

日本海上自衛隊21日上午9時許（台灣時間8時許）觀察到中國海軍一艘軍艦在沖繩與那國島北方約220公里處的海域南進，當日晚間11時許觀察到一艘中國海軍旅揚－II級飛彈驅逐艦在沖繩縣與那國島北方約210公里處的海域。

兩艘中國軍艦後來朝著與那國島與台灣之間的海域南進，朝太平洋的方向航行。日本防衛省派出海上自衛隊第12護衛隊所屬的「阿武隈」號以及第一航空群所屬的P-1反潛機蒐集情報並警戒監視。

日本防衛省統合幕僚監部另外發出一則新聞稿表示，21日下午2時許，日本海上自衛隊觀察到一艘中國海軍旅洋－III級飛彈驅逐艦及2艘江凱級護衛艦，總共3艘軍艦在沖繩縣久米島西北約280公里處的海域。

22日上午6時許，日本海上自衛隊觀察到在沖繩縣宮古島東北約160公里處的海域有一艘朝東南方航行的中國海軍旅洋－III級飛彈驅逐艦。這些艦艇之後從沖繩本島與宮古島之間的海域南進，朝太平洋方向航行。

日本防衛省派出海上自衛隊第1海上補給隊所屬的「常盤」號、第46掃海隊所屬的掃雷艇「獅子島」號及第5航空群所屬的P-3C反潛機蒐集情報並警戒監視。

此外，從北海道外海南下太平洋的俄羅斯海軍驅逐艦等5艘軍艦21日上午7時左右從對馬海峽北上，航向進入日本海。日本防衛省正在分析中俄兩國的軍艦同時間繞行日本列島的目的。（編輯：周永捷）1110623