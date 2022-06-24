性騷學生停聘6月可任教 立委籲修法淘汰不適任教師

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（中央社記者王揚宇台北24日電）某國中教師長期對學生情感試探、性騷擾，並向學生說「（我）住在你心裡」等語，但僅面臨停聘6個月、記大過處分，仍可任教；民進黨立委范雲今天說，應修法補起不足之處，改善教評會申訴制度等。

人本教育基金會與范雲今天在立法院召開記者會，指某國中教師從2019年起違反專業倫理，對多名學生進行情感試探、性暗示及性騷擾，包括和學生單獨吃晚餐、步行牽手等，且在情人節當天，雖遭學生拒絕，仍把巧克力放到學生鉛筆盒中，還對學生說「我很喜歡」、「（我）住在你心裡」等語。

范雲說，這名教師已經學校性平會調查做出決議，一案有違專業倫理的關係，另一案則是性騷擾屬實。

范雲表示，然而，人本基金會指出，全案在性平會調查及教評會審議階段，有老師干預調查、議員及前官員護航關切狀況，加上現制對「發展有違專業倫理之關係」的解聘門檻，未有具體指引或準則，使得該師雖嚴重違背倫理行為，仍僅面臨終局停聘6個月或記過，很快就能回到校園繼續任教。

范雲說，按現行教師法規定，如果教師與學生發展有違專業倫理的關係，違反校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則，教師會面臨「終身不得聘任為教師」、「1至4年不得聘任為教師」或「未達解聘之程度，而有停聘之必要（6個月到3年）」的處分。

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范雲認為，目前校園性別事件難以淘汰不適任教師的法制面最大問題，在於性平會調查時，申請人及行為人是兩造當事人，若對性平會決議不服，都能提出申復，但進到教評會審議，只有教師可以對教評會決議不服提出救濟等，這讓被害人在評審委員會中被噤聲，不能有意見，完全缺乏救濟地位。

范雲說，對於本個案所衍生出的後續修法重點，包括單一教師複數案件，應建立機制在性平會及教評會通盤調查及審議；教育部應整體研議評估，因校園性別事件召開的教評會審議，應納入學生主體，還給學生當事人地位以及救濟權利。（編輯：蘇志宗）1110624