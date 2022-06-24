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參酌23年物價變動 採購法公告金額擬調高為150萬

2022/6/24 22:52
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（中央社記者賴于榛台北24日電）工程會今天指出，政府採購法公告金額為新台幣100萬元，但採購法自民國88年5月施行至今23年，物價指數已累積相當漲幅，經參酌物價變動，初步研議公告金額將調升至150萬元。

工程會今天發布新聞稿表示，政府採購法為兼顧採購公開與效率的立法目的，就不同採購金額級距，訂有寬嚴不同的採購程序要求，其中公告金額採購，原則應以公開方式辦理；至於未達公告金額，得採公開取得廠商書面報價或企劃書。

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工程會表示，政府採購法自88年5月施行23年餘，皆未調整公告金額，但物價指數已累積有相當漲幅，例如營造工程物價指數（CCI）成長約99%，消費者物價指數（CPI）成長約26%，經常性薪資指數成長約31%；因此，順應時空環境改變適時檢討調整公告金額數額。

工程會說明，經參酌物價指數變動情形，初步研議公告金額將調升至150萬元，後續依法制程序公告各界徵求意見後實施。（編輯：林克倫）1110624

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