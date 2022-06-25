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國民黨29日提名高雄市長 苗栗縣長人選仍陷僵局

2022/6/25 16:43
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（中央社記者劉冠廷台北25日電）國民黨預計29日提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長；但苗栗縣長人選則持續陷入僵局，黨中央屬意的立委徐志榮仍無意願，議長鍾東錦則不排除參選到底，如何協調溝通，讓黨中央傷透腦筋。

國民黨備戰年底縣市長選舉，預計在29日徵召柯志恩參選高雄市長，後續僅剩苗栗縣、嘉義縣、台中市、新北市、澎湖縣、連江縣尚未完成提名，其中台中市、新北市將尊重市長盧秀燕、侯友宜宣布連任的時間。

在苗栗縣部分，雖然國民黨日前宣布徵召徐志榮參選，但卻遭到婉拒，黨中央近期雖持續協調與溝通，但仍未有進展；有意參選的鍾東錦日前與黨主席朱立倫會面，據了解，由於朱立倫仍屬意推派徐志榮參選，最後雙方不歡而散。隨後，鍾東錦開始拋出不排除參選到底的聲音，也讓黨中央備感壓力。

黨內人士表示，在苗栗縣長的人選上，黨中央仍屬意徐志榮，並希望鍾東錦能繼續連任議長，但徐志榮因各種因素無參選意願，鍾東錦參選意願強，現在連前農田水利署苗栗管理處長謝福弘也仍有意爭取，協調陷入僵局。

黨內人士說，鍾東錦不退，徐志榮基於情誼等因素，就不可能點頭答應參選，若狀況持續這樣發展，可能就要有另找其他人選的打算。

在嘉義縣部分，南華大學教授歐崇敬表態爭取提名，國民黨嘉義縣黨部主委、立委翁重鈞說，人選正在評估中；黨內人士也說，未來也不排除與非綠陣營合作，共推縣長參選人。

媒體報導，黨內有人勸進國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏回鄉參選嘉義縣長，但王育敏並無參選打算。

澎湖縣部分，縣長賴峰偉競選連任，但副議長陳雙全有意參選，目前仍處於協調階段，可能將透過協調式民調做最後的決定。連江縣將開放參選，不提名特定人選。（編輯：林興盟）1110625

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