G7全球基建計畫 外交部：將尋求合作機會

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（中央社記者黃雅詩台北28日電）為抗衡中國「一帶一路」政策，七大工業國（G7）領袖承諾在5年內募集6000億美元私人及公共基金，協助發展中國家基礎建設。外交部今天表示樂見此一行動，並強調政府將跟理念相近國家尋求可能的合作機會。

外交部今天舉行例行記者會，歐洲司副司長呂世凡表示，歐洲本週舉辦G7與北約（NATO）高峰會，吸引全球關注，G7領袖峰會目前正在德國南部召開，美國總統拜登已公開宣布，G7將在5年之內籌措6000億美元，發起全球基礎建設夥伴關係，為中低收入國家提供替代的方案；外交部樂見歐美等民主國家投注資源，協助中低收入國家的基礎建設，政府會跟理念相近國家尋求可能的合作機會。

德國智庫近日建議G7應擴大規模，納入韓國、澳洲、紐西蘭、台灣等民主國家，成為G10+1，外交部表示，尊重學者建議。

呂世凡指出，外交部注意到G7近年廣邀理念相近國家參與相關會議討論的趨勢，去年G7曾邀請澳洲、印度、南非、南韓4國，今年更擴大邀請阿根廷、印度、印尼、塞內加爾與南非等國，彰顯G7的包容性，與聯合理念相近國家共同應處全球挑戰，捍衛自由民主普世價值的相關努力，外交部對此表示歡迎。

呂世凡表示，NATO高峰會29到30日將在西班牙馬德里舉行，預期將會通過新版戰略概念文件，非北約成員國的日、韓、澳、紐首度受邀出席，屆時將共商俄烏情勢以及中國崛起帶來的挑戰等重要議題。

他說，外交部注意到北約領導人近年提升對中國崛起的警覺，積極尋求加強與亞太國家合作，共同對抗假訊息、複合式威脅、網路安全等新興挑戰，外交部將密切關注相關發展。

美國總統拜登26日宣布該項G7計畫，要為貧困國家的全球基礎建設項目籌措6000億美元，來跟中國龐大的「一帶一路」倡議相抗衡。拜登表示，美國和其他G7國家政府只會提供有限資金，同時鼓勵大規模的私部門投資。（編輯：謝佳珍）1110628