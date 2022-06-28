獲民進黨徵召參選彰化縣長 黃秀芳：全力以赴

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（中央社記者吳哲豪彰化28日電）民進黨主席蔡英文今晚召開選對會，建議徵召立委黃秀芳為彰化縣長參選人；黃秀芳指出，家人對她參選彰化縣長不捨而反對，但獲得黨中央徵召，她會全力以赴，使命必達。

民進黨晚間發布新聞稿指出，民進黨選舉對策委員會晚間召開會議，選對會一致同意，建議徵召黃秀芳為彰化縣長候選人、李俊俋為嘉義市長候選人，並提交下一次中執會，進行徵召提名作業。

就彰化縣的部分，蔡英文肯定前彰化縣長魏明谷、前彰化市長邱建富深耕基層多年，過去也都有優異的執政成績。但經選對會整體布局考量，及多方徵詢溝通後，一致認為，提名黃秀芳為彰化縣長候選人，為彰化注入溫柔堅韌的新女力。

黃秀芳接受媒體電訪時指出，做人做事不一定就要有霸氣，她也承認，選縣長很辛苦，家人十分不捨而反對，不過黨中央徵召她，她會全力以赴，使命必達。

黃秀芳說，現任縣長王惠美領導的彰化縣政府，多項重大建設流標延宕，行政效率不彰，她如果當選彰化縣長，會納入前縣長魏明谷以及前彰化市長邱建富的政見與願景。

針對黃秀芳獲提名成為民進黨彰化縣長候選人，王惠美也透過縣府發布新聞指出，樂見更多好人才參與彰化縣政，未來會用4年扎實穩健的施政成果，爭取鄉親認同，期待年底會有一場公正優質的選戰。（編輯：林治平）1110628