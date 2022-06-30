7/1開放租金補貼申請 總統：分享經濟果實

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（中央社記者溫貴香台北30日電）總統蔡英文今天表示，7月1日起開放租金補貼申請，面對疫情、全球性通貨膨脹等國際挑戰，她了解很多在外工作的年輕人或是新婚家庭，都很辛苦在打拚。政府會持續努力，透過分享經濟果實，提升各項社福措施，一起克服挑戰。

總統晚間在臉書發文表示，租屋的朋友一定要看，明天7月1日起，租金補貼開放申請。

總統說，面對疫情、全球性通貨膨脹等國際挑戰，她了解很多在外工作的年輕人或是新婚家庭，都很辛苦在打拚。為了減輕大家的負擔，政府擴大租金補貼政策，並從明天7月1日起開放申請，請租屋的朋友若符合資格，趕快來申請，也請大家告訴大家。

總統表示，這次政府投入新台幣300億元，並降低申請門檻，預計讓受惠的家庭從12萬戶增加到50萬戶。更針對剛出社會、新婚育兒以及弱勢家戶加碼補貼額度，希望共同來分擔年輕人的經濟壓力。

她請請租屋的朋友一定要把握這次租金補貼。政府也會持續努力，透過分享經濟果實，提升各項社福措施，和大家一起克服挑戰。（編輯：蘇龍麒）1110630