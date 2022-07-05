美國慶日 台灣官員與立委洛杉磯參與升旗

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僑委會委員長童振源（前）與立法委員洪孟楷（左1）、吳斯懷（左2）4日在洛杉磯華埠向孫中山銅像鞠躬。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年7月5日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯4日專電）洛杉磯133年歷史的傳統僑社羅省中華會館今天慶祝美國國慶，升美國及中華民國國旗，僑委會委員長童振源和立法委員吳斯懷、洪孟楷出席。

華人移民在133年前創立羅省中華會館，早期為洛杉磯華埠的自治組織，為華人爭取權益，至今旗下27個僑團仍然定期聚會，延續傳統文化。

中華會館主席鄺松齡說，會館的歷史比中華民國還久，在孫中山推翻清朝之前就已經存在，當年實際支持孫中山推動革命，至今仍然遵循孫中山的理念。

中華會館支持中華民國，除了建築外長年高掛中華民國國旗，會館內掛有現任總統蔡英文照片。今天慶祝美國國慶與會館建館70週年，上午舉行升旗典禮，在旗桿上升起美國及中華民國國旗。

分頭訪美的台灣官員與國會議員在這個場合同台。僑務委員會委員長童振源與立法院外交及國防委員會訪問團立委吳斯懷、洪孟楷參與升旗典禮，向華埠廣場的孫中山銅像獻花。

童振源受訪談到，參與洛杉磯中華會館的升旗活動是他這次訪美的重頭戲之一，很高興見證這麼多僑胞支持中華民國、熱愛自由民主，政府將推動更深入的交流合作，不只是理念的結合，更擴及產業、科技及教育領域的互動。

童振源出身民進黨，今天這個場合與兩名國民黨的立法委員同台。

記者提問，台灣內部對國旗與國號存在不同意見，站在政府立場如何凝聚共識？致詞多次提到中華民國、國父孫中山的童振源回應：「中華民國台灣是台灣人民最大的共識，政府也是在這樣的基礎上推動政策。」

吳斯懷與洪孟楷在訪美行程的尾聲來到洛杉磯，兩人手拿美國國旗與中華民國國旗，演唱兩國國歌的時候，與眾人一同起立致敬。

立法委員吳斯懷、洪孟楷（右3、右4）4日出席洛杉磯羅省中華會館慶祝美國國慶的升旗典禮，手拿中華民國與美國國旗。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年7月5日

吳斯懷致詞說：「孫中山先生的民主自由是普世價值，是美國跟中華民國以及世界多數國家共同追求的價值。」他期待，「希望中華會館繼續支持中華民國，讓海內外中國人一起享受自由民主」。

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吳斯懷受訪的時候，拿出隨身的名片夾，上面貼著中華民國國旗。他說在海外看到國旗升起，格外感動。吳斯懷致詞提到，自己的先祖父是印尼華僑、曾加入同盟會，藉此與百年前曾出錢出力支持孫中山革命的中華會館拉近距離。

洪孟楷受訪說，中華民國成立至今111年屹立不搖，仰賴無數先人的努力，他希望能夠凝聚海內外華人的力量，一起努力把這樣的精神長久延續下去。（編輯：林憬屏）1110705

僑委會委員長童振源（中）4日出席洛杉磯羅省中華會慶祝美國國慶升旗典禮，與僑胞組成的中華旗隊合影。 中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年7月5日

僑委會委員長童振源4日在洛杉磯出席羅省中華會館慶祝美國國慶活動，現場升起中華民國與美國國旗。他致詞肯定中華會館支持中華民國、熱愛自由民主。 中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年7月5日