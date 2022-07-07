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首頁 / 政治

朱立倫：捍衛中華民國民主自由 國民黨當仁不讓

2022/7/7 12:27
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（中央社記者王承中台北7日電）今天是八年抗戰85週年，國民黨主席朱立倫今天表示，回顧抗戰歷史，是希望大家共同省思戰爭與和平的意義。捍衛中華民國與民主自由，國民黨絕對當仁不讓，而如何共同以智慧追求和平的目標，是所有人要共同努力的。

今天是八年抗戰85週年，朱立倫在臉書粉絲團發文指出，今天是7月7日，85年前這天在北平盧溝橋的幾聲槍響，是中華民國對日全面抗戰的起點。在今天省思當年的抗戰，最重要的意義與目標，是追求和平。

朱立倫表示，今天回顧抗戰的歷史，就是希望大家共同省思戰爭與和平的意義。捍衛中華民國與民主自由，國民黨絕對當仁不讓，而如何共同以智慧追求和平的目標，這也是所有人要共同努力的。

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朱立倫指出，緬懷歷史，並非為了挑起仇恨，而是為了珍惜和平。和平永遠是台灣最終的目標，但歷史也告訴大家，當和平難以達成，就必須挺身而出強力捍衛國家利益、保護人民安全，戰爭是萬不得已的選擇。

朱立倫表示，今天全世界各地的衝突陰影仍未遠去，國際社會也因為俄烏戰爭的緣故，更加關切台海安全。希望兩岸秉持和平為最重要的目標，絕對不希望兩岸間再有任何軍事衝突或戰爭。（編輯：趙蔚蘭）1110707

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