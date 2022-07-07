北捷萬大線二期截直取彎 居民提訴願盼撤案

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（中央社記者賴于榛、實習記者鍾翰婷台北7日電）捷運萬大線第二期環差案日前獲審查通過。土城居民及民團今天赴政院陳情指出，二期截直取彎後，因更接近民宅及土城國小，恐影響居住品質，因此向政院提出訴願，盼撤銷環差案。

捷運萬大線第二期環差案，變更項目包含車站位置調整（含軌道路線），部分路線改為地下結構型式，開發單位提出520平方公尺補償綠地可承諾辦理，並承諾新植127株樹木，讓喬木總數增加約2倍。

不過，在地居民、魯姓民眾質疑，台北市捷運局說因板南線緣故，萬大線需要截直取彎，但板南線的存在是既定事實，為何現在卻突然改變萬大線路線；鄭姓民眾也說，截直取彎要砍掉金城公園120株老樹，將破壞親子生態環境與休憩空間。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，截直取彎除會增加事故風險外，更因軌道接近民宅及土城國小，運行時製造出的噪音和震動，將會嚴重影響居民的居住品質，而捷運局承諾設置的隔音牆，對景觀也會造成影響。

另外，蔡雅瀅表示，截直取彎的施工餘土，將由原先的24萬立方公尺，暴增至76萬立方公尺，依據北市府過去環評案例，應重辦環評，市府應考慮就變更部分重辦環評。

蔡雅瀅說，在地居民與民團不服環差處分，因此向行政院提出訴願，請求撤銷環差處分，也歡迎環保署主動撤銷環差處分。（編輯：林淑媛）1110707