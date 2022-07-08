林智堅論文爭議 柯建銘籲政治不該介入校園

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、郭建伸台北8日電）民進黨桃園市長參選人林智堅的論文被控涉抄襲，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，這是選舉奧步與抹黑，並舉國民黨的幾項作為，呼籲國民黨政治不要介入校園、勿把高教拿來作為政治鬥爭工具。

新竹市長林智堅近期遭在野黨質疑其中華大學及台大國發所碩士論文涉抄襲；台灣民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶今天也說，柯建銘是林智堅當年的老闆，柯建銘是以什麼身分來說明論文抄襲問題等。

民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬今天召開記者會。柯建銘表示，國民黨台北市議員王鴻薇與國民黨新竹市長參選人等人，今天到中華大學門口開記者會叫囂，這是否是在施壓，這種政治動作對中華大學、學術，是極度不尊重。

柯建銘指出，國民黨立委費鴻泰說「中華大學是幾流大學」，這對中華大學是一種汙衊，而國民黨桃園市長參選人張善政也當過中華大學特聘講座教授，新竹縣長楊文科也是中華大學研究所畢業的。

柯建銘說，最近有人以中華大學董事長是民進黨發言人李妍慧，稱中華大學是民進黨的黨校，這與事實不符，因為在32年前，中華大學是由新竹企業界人士共同創辦，創辦人是前國民黨副主席、前新竹市長林政則。

柯建銘表示，就算中華大學的歷任校長有國民黨執政時期的政務官或黨工，他也不會用這種眼光，看待中華大學是藍色還是綠色的。

柯建銘認為，敬告國民黨要懂得什麼叫做物極必反，應該適可而止，停止抹黑攻擊。（編輯：蘇志宗）1110708