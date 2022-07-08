安倍晉三遇刺 外交部：日本警方逮捕犯嫌、持續蒐查

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（中央社記者賴于榛台北8日電）日本前首相安倍晉三上午遭到槍擊。外交部說，日本警方已逮捕一名犯嫌，並持續展開搜查行動，外交部及駐日本代表處將持續與日方保持密切聯繫，關注本案後續情形，也衷心祈願安倍晉三平安脫險。

外交部今天發布新聞稿指出，安倍晉三在日本時間上午約11時30分在奈良市演說時突遭槍擊，因胸部中彈流血，緊急送往醫院急救，日本警方已逮捕一名犯嫌，並持續展開搜查行動。

對此重大槍擊事件，外交部說，台灣政府與人民深感震驚與不捨，除強烈譴責暴力行為外，總統蔡英文立即指示外交部與駐日大使謝長廷向日本政府及安倍前首相的親屬表達最誠摯的慰問與祈福；行政院長蘇貞昌也請外交部轉達盼安倍晉三前首相能平安渡過難關。

此外，外交部說，已在第一時間透過日本台灣交流協會向日本政府表達台灣與民眾最深切的關心與誠摯慰問。

外交部表示，安倍晉三是台灣最堅定的摯友，長年力挺台灣不遺餘力，對深化台日全方位友好關係貢獻卓越，外交部及駐日本代表處將持續與日方保持密切聯繫，關注後續，也衷心祈願安倍前首相平安脫險、早日康復。（編輯：蘇志宗）1110708