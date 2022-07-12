賴清德赴日弔唁安倍 綠委：以台灣特使身分前往

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（中央社記者王揚宇台北12日電）副總統賴清德昨天赴日弔唁日本前首相安倍晉三。民進黨團幹事長鄭運鵬今天說，雖然台日雙方都說賴副總統是以個人身分前往，但他的個人身分就是外交身分、是台灣的特使，也看出台日邦誼情如親友。

安倍晉三日前遭槍擊不治身亡，賴副總統昨天下午抵達日本後，立刻前往安倍晉三的東京寓所弔唁，傍晚還以家屬親友身分前往增上寺的祭壇前捻香致哀，並與日本國會議員互動。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、書記長陳歐珀今天召開「台日邦誼情如親友」記者會，細數安倍晉三過往為台發聲的事件，例如在2021年12月安倍晉三說「台灣有事，就是日本有事」，或是2018年花蓮大地震時，安倍晉三親筆書寫「台灣加油」以表支持等。

對於賴副總統赴日弔唁安倍晉三，鄭運鵬認為，不管政黨、政府、民間，台日關係都是情同親友、家屬；雙方雖表達賴副總統是以個人身分去安倍晉三的靈堂和家中致意，但就兩國關係來看，賴清德是副總統的身分，而個人身分就是外交身分，賴清德前往日本就是台灣的特使。

鄭運鵬也說，就像過去歷任台灣政要、總統過境美國，其實就是入境美國。

鄭運鵬指出，台灣的外交處境困難，安倍晉三被槍擊的不幸事件後，賴副總統以特使的身分前往，這也代表兩國關係到達一個層次，情同親友，安倍晉三的家屬也把賴副總統當成親友，這對兩國關係來說是非常深刻的。

鄭運鵬說，台灣因為中國打壓而要低調前往，賴副總統能以親友身分在靈堂前不用排隊，直接進入致哀、致敬，這都是賴副總統、台灣政府與安倍晉三及其家屬、自民黨、日本政府長期累積的成果，不是因為這個事件而突然發生。

鄭運鵬指出，賴副總統前往日本，雖然是參加令人惋惜的告別式，但這也讓全世界看到台灣與日本的關係是非常深厚的，相信台日關係會越來越深化。

陳歐珀也說，台日邦誼已經昇華到情如親友，而台日邦誼也是外交很重要的一環，有這樣的互動，相信台灣外交關係會更穩固，也有助於區域安全。（編輯：趙蔚蘭）1110712