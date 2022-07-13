林智堅論文案 中華大學：校務獨立董事會未干涉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

對於民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文爭議，中華大學13日表示，已由校內外專業人士組成審議委員會進入調查程序，校方尊重獨立調查結果，並接受社會公評。（中華大學提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市13日電）中華大學今天表示，民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文爭議，造成校方遭到外界誤解，感到痛心，學校校務向來獨立運作，絕無董事會介入校務。

中華大學今天發布聲明指出，中華大學校長劉維琪眼見師生多年努力遭外界誤解，感到痛心，希望各界能還給學校一個平靜的學習環境。

劉維琪表示，他肯定絕大多數老師的用心教學與多數學生的努力向學，不該因此抹殺全體師生的努力，並呼籲「別讓努力的老師和學生受到傷害，這是不公平的」。

中華大學指出，校務向來獨立運作，學校的人事、會計及採購等業務皆由校長指派運作，董事會無權也從未干涉。

有關林智堅的碩士論文爭議，中華大學表示，已由校內外專業人士組成審議委員會進入調查程序，校方尊重獨立調查結果，並接受社會公評。（編輯：戴光育）1110713