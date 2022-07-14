李登輝基金會31日舉辦論壇 展望台日下一個50年

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（中央社記者葉素萍台北14日電）李登輝基金會今天表示，31日將舉辦「脫古改新：預約台日下一個50年」學術論壇，論壇原先規劃邀請日本前首相安倍晉三開幕演講，但安倍上週不幸遇刺，因此演講改由日本駐台大使泉裕泰擔綱。

李登輝基金會下午發布新聞稿指出，今年適逢日本與台灣斷交50週年，李登輝基金會與台灣智庫將於7月31日，在集思交通部會議中心共同舉辦「脫古改新：預約台日下一個50年」學術論壇，回首與展望兩國的過去與未來並邀請總統蔡英文致詞。

李登輝基金會董事長李安妮表示，這次論壇有兩大主軸。首先、雖然1972年的斷交是歷史事實，但半世紀以來兩國的關係卻是愈加穩固，而「台日友好」是不爭的實存現況；其次，「台日友好」的背後，前總統李登輝是非常重要的關鍵人物。

李登輝基金會執行長鄭睦群指出，論壇原先規劃邀請日本前首相安倍晉三發表「李登輝與台日關係」大會開幕演講，但上週不幸發生遇刺的憾事。因此演講改由泉裕泰擔綱，回顧李登輝對台日關係的貢獻。

李登輝基金會說，大會演講後，將由學者進行3場論壇，領域橫跨歷史、經貿與外交，發表人分別為台灣教授協會會長許文堂、台灣日本研究院創院理事長李世暉，以及淡江大學日本政經研究所學者徐浤馨，並由多名專家進行與談。

李登輝基金會表示，當天活動的最後，邀請前亞東關係協會會長彭榮次、資深駐日記者張茂森、十大傑出青年基金會常務董事兼執行長賴國洲、李登輝前總統最後的日人秘書早川友久舉行圓桌論壇，並由台灣智庫共同創辦人、前交通部長林佳龍擔任主持人，聚焦他們眼中李登輝的日本羈絆與外交策略。

李安妮說，為了紀念原先邀請的安倍，論壇將在適當的時間點，請與會來賓一同起立默哀，祈願台日長久友好，也願其靈魂安息。（編輯：蘇志宗）1110714