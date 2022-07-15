賴香伶籲桃市府增設公托 減輕家長負擔

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台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶（中）15日表示，桃園市0到5歲幼兒公立托育不足，呼籲桃園市政府盡速履行建置承諾、增設公托。中央社記者葉臻攝 111年7月15日

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（中央社記者葉臻桃園15日電）台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天表示，桃園市0到5歲幼兒公立托育不足，要求桃市府盡速履行建置承諾、增設公托，也希望企業能聯合設置托兒機構，減輕年輕家長負擔。

賴香伶上午召開記者會表示，桃園市0到5歲幼兒公立托育不足，現有公立托兒機構總數僅有38家，私立則有116家，其中有110家加入準公共化幼兒園，目前公私立比是1比3。

賴香伶說，以桃園現況，公立托兒機構還是家長首選，根據桃園市政府民政局資料，桃園、中壢2區幼兒都有上萬人，但桃園區公托只有6家，中壢區只有7間，候補等著要進去的幼兒人數都已破百人。

賴香伶表示，桃園市政府社會局規劃公立托兒機構在2025年要增長到55家，依照目前數量38家，等於還有17家要新設；呼籲設置時要以各行政區需求作配比，不要讓家長辛苦奔波尋找托兒機構。

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賴香伶說，桃園公立或準公共化私立托兒機構數量無法滿足需求，家長只能透過抽籤，結果大部分都只能等候補，因此公托增設有效規劃再加上輔導企業設立托育機構，才能讓桃園成為真正宜居城市。

賴香伶也說，依性別工作平等法，百人以上企業必須要有托兒設施或機構，桃園目前有833家企業有設置；除了達到一定人數的單一企業依法設置托兒機構外，也可以多個企業聯合設置，桃園有33個工業區，應可選擇適合地方辦理。（編輯：方沛清）1110715

台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶（左2）15日召開記者會表示，公托增設應有效規劃並加上輔導企業設立托育機構，才能讓桃園成為真正宜居城市。中央社記者葉臻攝 111年7月15日