民進黨辦國際知識競賽 蔡英文嘆服：我好幾題答錯

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（中央社記者溫貴香台北16日電）民進黨國際部今天舉辦全國高中職國際知識競賽，黨主席蔡英文出席閉幕致詞時說，首次在現場觀賽，「我有好幾題都答錯」；她稱讚每位參賽者都很厲害，並鼓勵培養更多元的思考與觀點，為台灣未來發展提出啟發性解方。

民進黨國際事務部與青年發展部主辦「2022全國高中職國際知識競賽」，身兼黨主席的總統蔡英文下午出席決賽閉幕式致詞時笑說，第一次坐在台下看現場比賽，各位同學真的很厲害，「我覺得蠻佩服的，因為我有好幾題都答錯」。

她指出，這是民進黨第2次舉辦全國高中職國際知識競賽，共有來自全國各地82所學校、215支隊伍參賽；換言之，一間學校有好幾支隊伍參加，有超過600位學生報名，數量是去年的1.5倍，很高興有這麼多同學關心國際事務，並展現行動力。

蔡英文說，現場同學經過初賽、複賽以及決賽的重重考驗，真的非常不簡單，恭喜得獎隊伍、也希望其他同學不要灰心，相信從競賽當中可獲得更多國際知識，明年還是可以再來。

她表示，這些參賽經驗與啟發可以幫助大家持續保持好奇心，未來繼續在國際事務各個領域，進行更多不同的探索。

蔡英文指出，台灣過去幾年在防疫、經濟及許多領域都表現不錯，獲得國際社會肯定，面對後疫情挑戰及全球政經局勢變化，必須繼續累積實力並發揮優勢，讓台灣能夠持續發展，在全球供應鏈扮演關鍵角色。

她進一步表示，要完成此重要目標，需要更多優秀年輕世代人才的投入，共同為台灣的未來打拚；民進黨很鼓勵年輕人參與公共事務，提供許多不同管道，讓年輕世代有更大發揮空間。

她舉例說，客家部此前主辦「客青培力營」、青年部與民主學院合辦「國務青旗艦營」等，可看到年輕朋友對地方治理有很多想法；此次的國際知識競賽，再次展現台灣年輕人對國際事務的熱情。

蔡英文指出，她相信每一位參賽者都有潛力，成為台灣拓展國際交流的生力軍，鼓勵各位同學持續學習新知識，培養出更多元的思考與觀點，為台灣未來的發展，提出更具有啟發性、更富有創意的解方。

蔡英文最後頒發獎盃及獎金給4支隊伍並合影。今年的冠軍為去年殿軍隊伍、師大附中「司馬遼太郎」奪得，亞軍是成功高中、去年的冠軍隊伍「烏克蘭必勝」；季軍為明道高中「SWUIMD」，殿軍是高雄中學「GonDanDioDanGonDanGonDonGonDan」。

國際知識競賽的冠軍獎金新台幣2萬元、亞軍獎金1萬5000元、季軍獎金1萬元、殿軍獎金5000元。（編輯：林克倫）1110716