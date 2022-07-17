賴清德：年底選舉攜手贏得勝利 把國家帶往更好方向

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（中央社記者溫貴香台北17日電）民進黨今天召開全國黨員代表大會，副總統賴清德晚間表示，身為執政黨有責任為城市發展、為台灣進步再創新局，給人民最強國家隊；年底選舉一定要攜手同心、贏得勝利，讓會做事的團隊，一起把國家帶往更好的方向。

賴副總統在臉書表示，因為還在自主防疫，缺席今天下午民主進步黨的全代會，但關心台灣未來的心與大家同在；尤其是，共同對抗疫情這兩年半，感謝民眾的配合與努力，更要向防疫團隊、醫護夥伴及行政團隊，說聲「辛苦了」。

副總統說，從中央到地方、從防疫到改革，為了台灣及下一代，大家同心協力、團結合作，面對疫情也從未停下腳步，一路堅持打拚，讓國家持續進步、持續向前。

他指出，在總統蔡英文及行政院長蘇貞昌的帶領下，穩健推動「紓困振興護經濟」、「加薪減稅惠全民」、「育兒長照國家挺」、「租屋補貼再加碼」等4大面向政策改革，以照顧全民安穩過生活。

他表示，由民進黨執政的縣市首長與行政團隊，亦齊心落實中央政策、提升政務推動的效率，在變局之中，穩健帶領城市進步發展，不僅打拚出優異成績，更充分發揮城市潛力。

副總統說，台灣是一個團隊、國家是一個整體，身為執政黨有責任為城市的發展、為台灣的進步再創新局，給人民最強國家隊。

他表示，11月26日的選舉，民進黨推出有能力、有經驗的縣市長候選人，以更優質、更專業、更有魄力的堅強陣容，扛起「綠色執政，品質保證」招牌，來回應人民的期待、贏得最大支持。

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副總統強調，年底將舉行「18歲公民權修憲複決」，這是台灣憲政改革關鍵一步，亦是由民進黨最早提出的主張；民進黨會堅定的支持與推動，要為年輕人投下同意票，「民主、前進、挺18」，留給下一代更好的台灣。

副總統指出，團結是為了改變，改變才能落實理想，年底的選舉，一定要攜手同心、贏得勝利，讓會做事的團隊，一起把國家帶往更好的方向；在這塊土地上，繼續守護民主、守護自由，展現勇敢、自信的堅毅決心，「團結台灣、顧好未來！」（編輯：蘇志宗）1110717