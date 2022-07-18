黃健庭：若涉排黑條款 地方實力再強也無法提名

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（中央社記者王承中台北18日電）國民黨苗栗縣長提名爭議未解。國民黨秘書長黃健庭今天表示，黨中央早已跟苗栗縣議長鍾東錦表達無法提名的態度。國民黨黨章有排黑條款，即便候選人地方實力堅強，就是不能提名，黨主席朱立倫的想法也跟他一致，這是國民黨對人民負責任的態度。

國民黨苗栗縣長提名爭議未解。國民黨主席朱立倫昨天赴苗栗縣黨部主持新任主委布達，並為國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘授旗。而苗栗縣議長鍾東錦則舉行頭份競選總部動工典禮，表達參選苗栗縣長到底的決心。

國民黨秘書長黃健庭今天在接受九八新聞台「世界一把抓」專訪時指出，最近黨中央因為提名常被人詬病不溝通、不尊重地方意見，可是地方意見卻常常高度分歧且非常對立。黨中央也跟鍾東錦溝通好幾個月，幾個月前就已經向鍾東錦表達無法提名。

黃健庭指出，其實辦初選對黨中央來說是最輕鬆的方法，誰民調高就提名誰，但以高雄市為例，若辦初選，現在高雄市長參選人柯志恩就不會來登記，而且有時初選勝出的人卻是黨中央不能提名的人，因為可能牽涉排黑的問題。

黃健庭表示，國民黨黨章及提名辦法等相關規定中，本就有排黑條款，若黨員因涉犯毒品、洗錢、 貪污、賄選、強盜及重傷害等罪，並經法院第一審判處有罪者，就不得提名，即便該候選人的地方實力堅強，但不能提名就是不能提名，這是很基本的原則。

黃健庭指出，黨主席朱立倫的想法也跟他一致，兩人都當過地方首長，很清楚地方首長的提名除要提名最優秀、最有勝算的人選外，國民黨作為負責任的政黨，也要提名有品德、城市治理能力的人選，這才是國民黨對人民負責任的態度。

黃健庭表示，如果每次縣市長選舉提名都只看能否贏得選舉，但選舉後的結果卻讓人民認為國民黨籍的縣市長表現都很差，人民對黨的支持將會流失，對黨長遠的發展不利。

黃健庭指出，鍾東錦強勢要參選，過去已讓原本黨希望提名的立委徐志榮及現在被提名的謝福弘看到黨內競爭激烈而要禮讓，但黨必須有原則、有底線，所以最後還是提名謝福弘，而謝福弘也開始在著手整合各方力量，不見得不能贏，國民黨還是有信心。

黃健庭表示，既然當黨已經提名謝福弘參選苗栗縣長，但鍾東錦卻還占著苗栗縣黨部主委的位置，並公開宣布參選到底，這已經讓黨無法對支持者及被提名人交代，但不管如何，鍾東錦還是國民黨內的同志，黨中央還是要保護黨內同志。（編輯：趙蔚蘭）1110718