舒緩考生情緒 國家考場新設國考藝文走廊

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考選部18日表示，國家考場3樓的陪考人休息區，已整修成「國考藝文走廊」，約60坪、可同時容納30人參觀，18日起試營運，應考人可多加利用。（考選部提供）中央社記者陳俊華傳真 111年7月18日

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（中央社記者陳俊華台北18日電）考選部今天說，為提升國家考場附加價值，營造友善應試環境，將國家考場3樓的陪考人休息區整修成「國考藝文走廊」，可作為考試期間減壓及舒緩情緒的空間，約60坪、可容納30人參觀。

考選部透過新聞稿表示，國考藝文走廊是藉由融合國考意象與人文藝術的雙向連結，可作為應考人及陪考人在考試期間減壓及舒緩情緒的空間，更是提供各界快速認識國家考試沿革及發展的捷徑，今天起試營運，應考人可多加利用。

考選部指出，國家考場從民國82年啟用，主要作為國家考試筆試、口試、實地測驗應試試場，全年舉辦約19項考試，在非舉辦國考期間開放供外界借用，近年逐步改善、更新考場空間環境。

考選部說，國考藝文走廊是陪考人休息區整修而成，約60坪，可同時容納30人參觀，試營運以「國家考試巡禮」及「遇見藝術」兩大主題布展。「國家考試巡禮」介紹國家考試，展示考試紀事剪影及各項國考物品，包含國家考試實地測驗成品、試卷樣態、身障輔助用品等。

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考選部表示，「遇見藝術」展示書畫大師朱振南的「師說」、「日升」、「無題」、「觀物之生」、「詠梅」及張敬的「飛向標竿」等多項藝術畫作。

考選部說，其中「師說」是朱振南特別為考選部書寫創作的作品，以十聯屏布局展現氣勢，復襯以象徵台灣精神的玉山淡彩掠影；「飛向標竿」則是考選部長許舒翔收藏，特別捐贈永久典藏，祝福應考人實現夢想、金榜題名。（編輯：翟思嘉）1110718