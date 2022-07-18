陳時中稱太太不寫臉書罵人 陳佩琪發文質疑遭影射

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民進黨台北市長參選人陳時中18日被問及當選後妻子會不會寫臉書罵人或干政時說，不會，妻子沒有這種習慣。圖為卸任部長陳時中搭車離開衛福部時，比出OK手勢。中央社記者王飛華攝 111年7月18日

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天上午被問及當選後妻子會不會寫臉書罵人或干政時說，不會，妻子沒有這種習慣。台北市長柯文哲妻子陳佩琪晚間發文，質疑遭含沙影射汙衊。

陳時中今天上午接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪，主持人周玉蔻詢問陳時中妻子孫婉玲是否支持參選，陳時中說，孫婉玲一向不是很贊成，但確定後逐漸轉為支持，且孫婉玲不太喜歡曝光，但會在背後強力支持。

周玉蔻追問，孫婉玲會不會寫臉書罵人。陳時中秒答「不會」，他不能幫太太決定，也不是很清楚太太臉書使用狀況，但他判斷不會。

周玉蔻再問，太太有沒有管過公務；陳時中說，幾乎沒有。周玉蔻接著問，身為市長夫人，是否可以干預政務；陳時中表示，太太可以站在民眾的立場發表意見，但他太太沒有這樣的習慣。

周玉蔻最後問，怎麼看其他市長夫人有在臉書罵人的習慣；陳時中笑一笑後回應，「那是別人的夫人，我們不要隨便講別人的夫人。」

儘管陳時中並未指名道姓或直接批評，陳佩琪沉寂4個月後今天晚間再度於臉書發文，表示看到一則關於自己的新聞，忍著被數千條留言謾罵的風險仍有幾句話想說。

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陳佩琪質疑，陳時中在節目上大談夫人干政，應有條理地論述、具體說明哪個夫人干政、干了什麼政，最後再保證自己的夫人不會就好，且應舉實例說明她罵過什麼人，「要當首都市長候選人，請答述前後要有邏輯。」

陳佩琪表示，陳時中當過衛生署副署長，有超人的防疫知識、技能及合縱連橫功力，能得到上級關愛的眼神，但不代表可以在節目跟著主持人一搭一唱，用含沙影射的方式毀名譽、衊人格，請自重。（編輯：李錫璋）1110718