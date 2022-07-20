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總統：持續與美國、印太國家加強合作 擴大經貿布局

2022/7/20 11:03（7/20 11:25 更新）
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影片來源：presidentialoffice

（中央社記者葉素萍台北20日電）總統蔡英文今天說，台灣會持續跟美國及印太地區國家加強合作，協助海外台商的發展、擴大台灣對外經貿布局。她期許產官學界共同努力，一起在後疫情時代，為台灣創造新的發展動能。

總統府發布新聞稿指出，蔡總統上午以錄影方式為「2022百年巨變 黃金東協」論壇致詞。

蔡總統說，面對後疫情時代的挑戰，如何在快速變動的局勢中，精準掌握國際市場的脈動，是一項非常重要的議題，也讓今天的論壇格外具有意義。

她表示，政府從2016年開始，推動新南向政策，提升台灣經濟的多元布局。過去幾年來，疫情雖然對全球市場造成衝擊，但沒有減緩台灣和新南向國家的合作腳步。

蔡總統說，去年台灣和新南向國家的貿易額，創下1490億美元的歷史新高，也和菲律賓、越南及印度，更新投資保障協定，為台商提供更完善的投資環境。

她說，接下來政府也會持續努力，強化投資保障協定安全網，還有協助廠商轉型升級和人才培訓，來加強服務廠商的力道。

另外，蔡總統也說，台灣和美國已經啟動「台美21世紀貿易倡議」，未來會持續跟美國以及印太地區國家加強合作，協助海外台商發展，擴大台灣對外經貿布局。（編輯：林淑媛）1110720

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