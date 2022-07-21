蕭美琴出席美眾院中國工作小組會議 談及對台軍售

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在中國對台軍事脅迫日增之際，美眾院中國工作小組美東時間19日邀請駐美代表蕭美琴召開圓桌會議，議員力促加快對台軍售、邀請台灣參與軍事演習。左起眾院共和黨領袖麥卡錫、蕭美琴、中國工作小組主席麥考爾。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年7月21日

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（中央社記者江今葉華盛頓20日專電）在中國對台軍事脅迫日增之際，美國聯邦眾議院中國工作小組今天邀請駐美代表蕭美琴召開圓桌會議，議員力促加快對台軍售、邀請台灣參與軍事演習，強化美台關係。

由共和黨籍聯邦眾議員共同組成的中國工作小組（China Task Force）今天召開圓桌會議，並邀請蕭美琴出席。眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）還在眾院共和黨領袖官方網頁上以「台灣大使」稱呼蕭美琴。

麥卡錫表示，台灣是個充滿活力、蓬勃發展的民主政體。但過去幾延年，來自北京的挑釁日益增加，必須努力阻止中共的挑釁，以免為時已晚。今天召開這場會議正是因為了解情勢的急迫性。

他指出，美國國會必須持續採取行動，不僅要威嚇共產中國，還要加強與台灣的關係。他也提出多項解決方案，包括考慮增加對台軍售、提供台灣正確的武器以對抗中共、允許台灣參與環太平洋軍演（RIMPAC）等軍事演習、允許台灣在美國展示國家主權象徵、增加商業與貿易聯繫、實現國防工業基地現代化以確保無與倫比的軍事能力，支持台灣是正確的，符合美國最大利益。

談到對台軍售，中國工作小組主席、眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）也指出，美方應盡一切努力武裝台灣，不能重蹈烏克蘭的錯誤，等遭到入侵已為時已晚，「我們必須現在就武裝台灣」。

眾議員金映玉（Young Kim）表示，隨著台灣面臨中共日增的挑釁，美台夥伴關係的重要性更重於以往，這也是她和麥考爾共同提出「武器出口交付解決方案法案」（Arms Exports Delivery Solutions Act）的主因，目的是希望在中共持續挑釁之際，確保這些防衛性武器能盡快交付台灣。

金映玉領銜並獲麥考爾支持的「武器出口交付解決方案法案」日前以修正案方式納入眾院版「2023財政年度國防授權法案」（NDAA FY23），法案並已在眾院院會表決通過。

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蕭美琴會後接受訪問時表示，中國工作小組成員都十分專注印太事務，尤其是中國政策領域，很榮幸能獲邀與他們座談，也珍惜與每個國會議員互動的機會。對於議員關注對台軍售議題，她指出，在不對稱戰力建軍方面，台美雙邊有長年的溝通與共識建立，近期也取得部分進展，對於美國國會朋友的持續關心與支持，她表示感謝。

對於傳出聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）規劃8月造訪台灣，蕭美琴則指出，台灣許多人都非常欽佩她長期對人權價值的堅持與對台灣的友誼，各種國會邀訪一直都是駐美代表處的工作。對於其他訊息，她沒有進一步可以說明的。（編輯：高照芬）1110721

駐美代表蕭美琴表示，美眾院中國工作小組成員都十分專注印太事務，尤其是中國政策領域，很榮幸能獲邀與他們座談，也珍惜與每個國會議員互動的機會。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年7月21日

美國眾議院共和黨領袖麥卡錫呼籲美國國會必須持續採取行動，不僅威嚇共產中國，還要加強與台灣的關係。他也提出多項解決方案，包括考慮增加對台軍售、允許台灣參與環太平洋軍演等軍事演習等。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年7月21日

美眾院中國工作小組主席、眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾表示，美方應盡一切努力武裝台灣，不能重蹈烏克蘭的錯誤，等遭到入侵已為時已晚。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年7月21日

美眾議員金映玉表示，隨著台灣面臨中共日增的挑釁，美台夥伴關係的重要性更重於以往，這也是她提出「武器出口交付解決方案法案」的主因，目的是希望在中共持續挑釁之際，確保這些防衛性武器能盡快交付台灣。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年7月21日