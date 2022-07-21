桃園爆幼兒園教師施暴 家長淚訴盼檢討兒童安全問題

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（中央社記者郭建伸台北21日電）桃園市龍潭區一間幼兒園日前爆發虐待兒童案，遭虐待的男童家長今天在立委陪同下舉行記者會，母親淚訴小孩在眾人圍觀下被虐待，並表示希望幼兒園能全面檢討兒童安全，並督導老師情緒管理。

台灣民眾黨立法院黨團副總召、桃園市長參選人賴香伶今天偕黨籍議員參選人及遭虐待兒童家長舉行記者會。

男童母親在記者會中表示，她原本在全國教保資訊網查詢到這間幼兒園沒有裁罰紀錄，因此讓3歲多的小孩就讀；但12日時她在替小孩洗澡時，發現小孩的上臂、腋下都有多處傷痕，一問之下才知道小孩受虐。

男童母親淚訴，班導師起初說明是因小孩頑皮，在安撫時不小心太大力，但這與身上傷痕明顯不同；隔天到校反映時，園方起初隱瞞，直到他們去警局備案，才取得完整的監視器影片，並看到小孩在眾人圍觀之下被虐待。

男童母親表示，教師後來承認因情緒控管不佳，且有以類似方式處理其他小孩，雖然她的小孩目前已安全，她很擔心其他同學狀況；過程中他們主動通報113專線及桃園市府教育局，對於市府的裁罰予以尊重，希望幼兒園能全面檢討兒童安全，並督導老師情緒管理。

賴香伶指出，根據教育部「處理教保機構不當對待幼兒案件處理流程」規定，當機構知悉疑似不當對待幼兒案件，應在24小時內通報主管機關，並且3個工作天移送有管轄權的機關。

賴香伶指出，這次事件園方起初只想息事寧人，沒有依法處置，直到家長無法姑息要開記者會，才決定將教師開除。

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賴香伶直言，桃園市政府公告107到111學年6大項、39細項幼兒園評鑑指標，但內容完全沒有提到與幼兒最相關的教育方式、監視保護、師資督導。

賴香伶指出，由這次事件可看出應檢討無死角監視器規範、建立雙向溝通機制、成立師資心理諮商窗口、幼兒創傷輔導老師培植、加強幼兒園安全檢查及檢討評鑑標準。賴香伶也要求，應重罰機構及施暴教保人員，避免幼兒受虐事件重演。（編輯：趙蔚蘭） 1110721