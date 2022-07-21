台灣郵政產業工會質疑查水表 憲指部：絕非屬實

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（中央社記者游凱翔台北21日電）台灣郵政產業工會今天質疑，台南憲兵隊至郵局「查水表」。憲兵指揮部澄清，行程純屬例行拜訪，憲兵恪遵「行政中立」及「依法行政」等要求，籲請媒體勿轉傳不實消息，且工會臉書所述內容絕非屬實。

台灣郵政產業工會下午在臉書粉絲團上以「台南憲兵隊登門找產工，有何貴幹」發文稱，19日有2名來自台南憲兵隊的便衣憲兵，直接來到台南郵局第一投遞股，指名找本會理事長廖迺辰。

台灣郵政產業工會質疑，憲兵隊派人前來問話不著邊際、故弄玄虛又語帶威脅，這可不是管區警察有事沒事就找里長泡茶搏感情的日常活動；憲兵隊代表國家機器，這一走動就無異於「查水表」，這等敏感度，人民皆知，別說憲兵隊不知。

對此，憲兵指揮部晚間發布新聞稿澄清，台南憲兵隊士官長19日前往台南郵政總局拜會後備憲兵學長，行程純屬例行性拜訪，期間由後憲學長引薦認識理事長，後續談話內容遭誤解，工會臉書所述內容絕非屬實。

憲兵再度重申，憲兵恪遵「行政中立」及「依法行政」等要求，籲請媒體勿轉傳不實消息。（編輯：林克倫）1110721