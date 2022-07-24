陳時中指難脫柯文哲陰影 黃珊珊：都是獨立個體

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（中央社記者黃麗芸台北24日電）民進黨台北市長參選人陳時中說，台北市長柯文哲選總統意願強烈，台北市副市長黃珊珊難擺脫其陰影。對此，黃珊珊今天說，每個人都是獨立個體，不管誰要選舉都是自己負責。

黃珊珊下午出席在台北表演藝術中心舉行的「黃珊珊：33個人生故事新書分享會」，媒體會後聯訪詢問，陳時中近日也出新書，兩人是否隔空較勁，以及現在出書是否成為參選台北市長的標配。

她回應表示，自己的新書分享會已籌備兩個月，並無要和誰較勁的問題，這是個人心得分享，也不是什麼標配，想做就做。

媒體追問如何看陳時中專訪談及黃珊珊恐難去除柯文哲的陰影，而柯文哲想選2024總統意願強烈，恐延宕市政或讓北市成選舉工具，成雙頭馬車情形。

對此，黃珊珊說，陳時中也是獨立個體，大家也不會覺得他後面有民進黨就是雙頭馬車，若講此話則每個人後面都有很多背後靈，做好自己該做的事，每個人都是獨立個體，不管是誰要選舉，都是自己負責。

由於柯文哲認為黃珊珊從政20餘年無負評，相較藍綠參選人也較無仇恨值，現在部分藍營支持者也因要投黃珊珊或國民黨台北市長參選人蔣萬安而起爭執。黃珊珊認為，做好自己該做的事，不要去製造社會的對立，從政者應讓台灣的美好共善、共好，不論是否選舉都不應用仇恨製造對立。

黃珊珊提到，台灣民主所傳遞價值應是選賢與能，而非棄保或分裂投票，自己覺得選舉就是要很快樂、很正向，喜歡就去支持、做不好就換掉，不用去想誰跟誰，選民應該很清楚。

關於國民黨台北市長參選人蔣萬安批評今早市政健行行程，黃珊珊身邊有民眾黨小雞陪同疑涉行政不中立。黃珊珊說，此行程為公開場合，有何行政不中立。

媒體最後問到，針對天母棒球場花費新台幣8000萬元整修，和新竹棒球場的12億元相差甚遠。黃珊珊說，台北市政府是使用人工草皮且非常安全，應該不會有草皮出現碎石傷及球員問題，應回到工程品質檢討，有人該負責就負責，選手相當珍貴應顧其安全，歡迎球員們到天母棒球場比賽。

黃珊珊會中致詞提到，這是自己生平首次出書，希望藉此分享自己從讀書到從政的轉折點和為民服務的心情故事。包括其高齡93歲母親和家人、國中老師林辰中、大學同學吳志揚等人都與會祝福。

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其中，黃珊珊的二哥、前參謀總長黃曙光有事不克出席，特別送了一隻暴龍玩偶和家書道賀，內容提及書中所述為北市民眾服務的故事深深觸動內心，並說兄妹兩從小到大有很多共識，但打趣說對廢止刑法100條內亂罪除外（兩人為此冷戰10年）。

黃珊珊也說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情打亂許多事情，但在市民配合台北市政府共同努力下守住疫情，讓大家現在可逐漸恢復正常生活，這本書也是個歷史記憶，想和大家分享「成功是需要努力的、不努力一定不會成功」，且不要擔心、害怕，要勇敢追逐自己的夢想，希望藉此帶給大家一些啟發。（編輯：李錫璋）1110724