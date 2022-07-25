蘇揆邀新北議員參選人便當會 勉聯合林佳龍競選

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（中央社記者王鴻國新北25日電）行政院長蘇貞昌今明兩天邀新北市議員參選人辦3場便當會，除了解選情及加油打氣外，期勉大家和民進黨新北市長參選人林佳龍聯合競選，宣揚中央政績，團結打贏這場選戰。

蘇貞昌今天在官邸舉辦中午及傍晚2場便當會，邀請議員及參選人分批與會，包括林佳龍及競選總部主委、民進黨秘書長林錫耀及競總總幹事、立委吳秉叡，以及立委羅致政、張宏陸、蘇巧慧等人。

林佳龍競總發言人李坤城表示，蘇貞昌主要希望了解各地選情，以及市長與議員參選人對聯合競選策略及建議，同時也對林佳龍勇於承擔的精神表示敬佩，若有中央能協助的地方，一定會協助。

他表示，會中有許多人都反映，新北市長侯友宜正展開地方座談及市政說明會，會中提到市府推動學校裝冷氣及停車場興建等建設，這些建設都是中央協助及編列經費補助的，中央政績遭侯友宜攬功。

部分與會者轉述，蘇貞昌說，中央幫了地方，尤其是幫新北市做了很多事，他建議議員參選人在舉辦地方說明會時，能多多強調中央在學校班班有冷氣、生生有平板等政績，才能讓大家知道中央有幫忙新北推動許多建設，只要中央執政成績好，地方也會受惠，大家支持度也會提高。

傍晚便當會出席的議員參選人以新人為主，與會者轉述，大家多肯定林佳龍參選後，已使地方士氣大振，重點應揭穿侯友宜在恩恩事件及國道林口新增匝道等方面爭功諉過的假面具。

蘇貞昌表示，新北市的選戰雖然不好打，但全力拚搏還是有機會，林佳龍被徵召後，選戰節奏分明，是有論述能力的參選人，也是最強母雞，相信能帶領小雞們贏得勝選。

林錫耀也表示，希望林佳龍和所有議員參選人一起聯合競選，大家團結一定能勝選，林佳龍就像是好的產品，強項是政策，各議員的地方說明會就像通路一樣，有好的通路，才能讓大家知道並支持好的產品。（編輯：李錫璋）1110725