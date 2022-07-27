旅館轉社宅速度放緩 花敬群：沒有非得達設定目標

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（中央社記者陳俊華台北27日電）內政部推出旅館轉社宅政策，內政部次長花敬群今天說，因國內觀光熱絡，政策推動速度慢了點，但沒有非得達到當時設定目標，仍有業者持續接洽中，未來幾個月應可完成3000戶。

國家住都中心推動內政部「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」，在111年到112年接受提案申請，審核通過後營運管理3年，目標2年推出2萬戶社宅。截至4月底累計審查通過572戶，其中台北市松山王朝大酒店A棟有300戶已受理招租，最快8月入住。

住都中心上午舉辦4週年記者會。兼任住都中心代理董事長的花敬群會後受訪時表示，因國內觀光熱絡，本來期待轉軌社宅的業者進入觀望，雖然導致政策推動速度慢了點，但這不是壞事，對國內經濟、旅宿業發展，會有比較好的基礎。

花敬群也說，這項政策沒有非得達到當時設定目標，有些業者仍持續接洽、溝通中，還有近500戶在申請中，另外跟台糖合作的還有近2000戶；在可預見的未來幾個月，應該可達3000戶。

花敬群表示，會持續觀察旅宿業者對產業的思考，終究這是可以讓他們度小月的路，多一點機會都是好事。

另外，住都中心過去4年在公辦都更方面，共完成6案招商，投資金額達新台幣234億元。花敬群說，除已公告的「信義兒福1-2與3-2街廓基地」，以及「行二行三國家行政園區」外，今年估再增4案招商，投資金額預估上看500億元。

花敬群指出，包括新北市板橋區致理科技大學旁邊，有國軍福利中心公辦都更案；新竹的建功高中南側也有塊很大基地、公道五路跟光復路中間也有3、4公頃的基地；另外，台北市有塊緊鄰敦化南路的大基地，今年會陸續公告招商。

住都中心日前委託台灣銀行統籌主辦4119億元聯貸案，花敬群說，興建期的利息是由營建署支出，後續會分50年攤還，最主要是靠租金收入，自償率約在8成以上；不足部分，有6個百分點是靠公辦都更收益挹注、7個百分點資金是政府非自償補貼。

花敬群說，未來50、60年營運過程中，政府需補貼金額不大，財政壓力很輕微、可負擔；這樣的財務規劃是在和銀行溝通聯貸案過程，須清楚讓銀行掌握，銀行團相信住都中心有經營能力，才放心將4119億元資金給住都中心蓋社宅，未來會控制好成本、經營社宅。（編輯：趙蔚蘭）1110727