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首頁 / 政治

王榮璋任人權會副主委 賴振昌蘇麗瓊新任委員

2022/8/1 18:03
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（中央社記者陳俊華台北1日電）人權會今天全體委員互推，由監委王榮璋擔任副主委；另外，人權會主委陳菊也遴派賴振昌、蘇麗瓊為新任委員，盼借重兩人專業，帶入更專業及多元的人權面向。

國家人權委員會透過新聞稿指出，經全體委員互推，由王榮璋擔任新任副主委，陳菊遴派賴振昌、蘇麗瓊為新任委員，任期從民國111年8月1日到112年7月31日止。

人權會表示，王榮璋長期致力於身心障礙者權利倡議工作，30餘年的工作經驗，從民間團體到擔任立法委員，始終關注弱勢者的需求，將協助人權會落實各項職權，聽取社會各界的意見，在人權議題上有更多的深耕與推進。

依人權會組織法規定，每年2位輪替的委員，由主委遴派，以兼顧人權會的多元性。今年由賴振昌、蘇麗瓊擔任。賴振昌曾任大學校長且具備會計專長，希望借重其專業，鼓勵企業實踐ESG（Environment環境保護、Social社會關懷、Governance公司治理）。

人權會指出，蘇麗瓊曾任衛生福利部、勞動部政務次長，地方政府秘書長、副秘書長及社會局、民政局長，具有完整、豐富的行政公務經歷，並透過社會工作專業視角，致力維護弱勢族群權益。期待2位遴派委員為人權會帶入更專業及多元的人權面向，加入人權促進與保障的行列。

陳菊也感謝監委趙永清、范巽綠過去一年來的付出與辛勞。趙永清在擔任人權會副主任委員期間，督辦「2021人權發展國際研討會」，探討重要人權議題發展趨勢，關注環境保護、永續發展議題；並督辦處理監察法部分條文修正草案，增訂國家人權委員會職權行使專章，經立法院司法及法制委員會初審通過。

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人權會說，范巽綠任內負責督辦人權會撰擬兒童權利公約（CRC）國家報告獨立評估意見，並促成人權會與駐台北以色列經濟文化辦事處（ISECO）合作辦理猶太大屠殺專題攝影展、與教育部合作辦理「話影像人權-我們的人權教育影展」系列活動，協助推廣人權教育。

陳菊表示，人權會將以「成為國家的良心、弱勢人民的依靠」為使命，就各項重大議題持續與政府部門共同協作、與民間團體協力合作、與社會積極對話；並站在人權角度，一步步鞏固人權，實踐人權，讓台灣人權能更進一步發展。（編輯：林興盟）1110801

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