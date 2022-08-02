離任前獲頒獎章 捷克代表：會想台灣、盼再回來

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）外交部長吳釗燮今天代表政府頒贈「特種外交獎章」給即將離任的捷克經濟文化辦事處代表朗樂（Patrick Rumlar），表彰他在駐台將近4年期間，對推動台捷雙邊關係的付出與貢獻。

朗樂致詞時強調台捷關係友好，他期盼台捷直航早日實現，進一步強化雙方互動與連結；他更感性表示自己會想念台灣，希望攜家帶眷再回台灣。

外交部發布新聞稿指出，今天出席觀禮者包括法國、盧森堡、波蘭、匈牙利等多位駐台代表，以及外交部政務次長曾厚仁，曾任駐捷克代表的台美會秘書長薛美瑜等。

吳釗燮致詞時感謝朗樂積極推動台捷各項交流，使雙邊關係大幅邁進，他特別提到與朗樂合作接待捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪台團的難忘經驗，為台捷關係奠定新里程碑，並開啟歐洲理念相近國家與台灣深化友好關係的契機。

吳釗燮表示，台灣與捷克都是年輕有活力的國家，捷克是台灣在歐洲的驅動力，雙邊在疫情期間簽署「台捷防疫合作聯合聲明」，互贈口罩、疫苗，自去年起國發會主委龔明鑫率領「中東歐三國經貿投資考察團」及其他政府官員訪問捷克，簽署多項合作備忘錄，促進雙方交流與直接對話。

吳釗燮同時分享去年訪問捷克的難忘經驗，強調台灣是朗樂第二個家，歡迎他隨時回來拜望老朋友。

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朗樂致詞時感謝吳釗燮親自頒贈獎章，讓他感受無比殊榮，他強調台捷關係長期友好密切，故前總統哈維爾（Václav Havel）曾於2004年訪問台灣，如今台捷也在哈維爾所堅持熱愛的自由民主價值基礎上，積極開展經貿、科技、教育等多領域的合作，近期立法院游錫堃院長、吳釗燮、龔明鑫相繼訪問捷克，對深化雙邊交流注入更強動能。

朗樂舉例，今年台灣贈予捷克250萬美元援烏賑款，共同照護因俄烏戰爭流離失所的烏克蘭人民；此外，捷克參議院及眾議院外交委員會也相繼在今年通過友台決議案，捷方代表更在今年世界衛生大會（WHA）發言支持台灣參與。台捷克將持續推動各項領域的交流與合作，守護國際民主韌性。（編輯：蘇龍麒）1110802