裴洛西讚台灣防疫成功 陳時中：全民努力成果

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，接連盛讚台灣防疫表現突出、是全世界的模範。前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中今天說，這是全民900多天來一起努力的成果，很欣慰。

裴洛西今天前往立法院拜會時說，台灣是全世界最自由的社會之一，在許多方面都有非常領先的成就，包括防疫更是突出；晉見總統蔡英文時又指出，台灣防疫政策成功，是全世界的模範。

陳時中今天下午出席內科發展協會第11屆第一次會員代表大會前接受媒體聯訪表示，這是全民跟中央流行疫情指揮中心、各政府單位900多天來一起努力防疫的成果，「有這樣的評價，我們覺得很欣慰。」

此外，媒體詢問，中國對裴洛西訪台進行軍演及經濟制裁，代價是否太大。陳時中指出，這要分成兩方面，首先是他認為有朋友來台灣，中國卻擺出這樣陣仗，這是不恰當的行為；至於代價，他認為自由民主是有代價的，但在總統領導之下，他會以平常心奮發自強。

媒體追問，中國暫停多家台灣食品進口，是否會進一步影響到科技業。陳時中說，範圍應該不至於到這麼大，台灣的產品不是完全沒有競爭力，中國現在可能就一些自己有的產品暫停進口，沒有的東西就無法停止進口，所以國家的競爭力要靠自立自強。（編輯：李亨山）1110803