為接待裴洛西訪團 蔡英文向民進黨中常會請假

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（中央社記者葉素萍台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西率團訪台，總統兼民進黨主席蔡英文為接待裴洛西訪問團，今天向中常會請假，由民進黨立法院黨團總召柯建銘代理主持中常會。柯建銘提到，政府將做好一切因應，減緩國際情勢對於民生物價的衝擊。

民進黨中常會今天邀請台北海洋科技大學副校長呂曜志以「近期國際物價趨勢的觀察」為題進行專案報告。

呂曜志指出，自給率高的國家較不受戰爭等國際因素影響，根據經濟合作暨發展組織（OECD）、國際媒體公布的通膨數字，台灣這兩年的經濟表現佳、製造業產品充足，通膨相對緩和，與許多工業大國的趨勢類似。相較之下，沒有製造業的國家或小國，通膨狀況就會比較嚴重。

在歐美物價上漲的成因判斷上，呂曜志認為，包括對俄羅斯實施禁運、資本市場與商品市場資本深化程度高，對訊息敏感度高，其預期心理容易形成金融操作面的短期大幅波動、自給率較低、市場競爭結構相對較集中等都是可能原因。

呂曜志說，台灣物價相對穩定的4大優勢，包含民生物資自給率高，耐久性消費品的進口來源，也是價格十分競爭的國家；國內廠商市場結構分散，削價競爭傾向高，實體通路與電商通路多元，消費者長期習於比價；國產民生產品大部分以內銷為主；2020年到2021年經濟成長率高。

呂曜志也提醒，台灣仍有一些潛在挑戰，例如，消費者容易受到不正確的資訊影響，以及進口來源集中的關鍵工業原料與零組件，如果遭受到特定國家政治因素影響，風險較高。

民進黨發言人謝子涵會後轉述柯建銘談話指出，這兩年多來，世界各國的經濟活動普遍受到疫情的衝擊，台灣因為全民努力防疫有成，經濟得以持續發展。依據國際貨幣基金預測顯示，今年台灣人均GDP將可望超越韓國。這樣的結果，受到國際矚目與肯定。而在昨天來訪的裴洛西也特別稱許台灣的優異表現，並稱台灣是自由、民主的「韌性之島」。

柯建銘說，後疫情時代，國際之間交流雖已逐步恢復正常，但外部經濟及政治情勢依然險峻，今年世界面對烏俄戰爭和能源上漲等挑戰，各國經濟成長預測皆處下調趨勢，且通膨大幅升高。在這種狀況下，台灣物價也受到影響。

他說，穩定基本民生物價，一直是政府重要政策目標。面對這波挑戰，行政院也已採取相關因應措施。而從相關比較數據顯示，台灣在各國通膨指數與經濟成長率仍有優於他國的表現。未來，政府也將持續努力，密切掌握後續情勢發展，做好一切因應，以減緩國際情勢對於民生物價的衝擊。（編輯：蘇志宗）1110803