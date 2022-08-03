中市農產僅茂谷柑外銷中國 佔柑橘總產量不到1%

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）中國宣布暫停台灣柑橘類和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入。台中市政府統計指出，近3年，台中市外銷中國的農產僅有茂谷柑，佔柑橘總產量不到1%。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日深夜抵台訪問前，中國海關總署已暫停眾多台灣食品進口，今天又宣布暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入。

台中市議會今天進行定期會專案報告，關於中國禁柑橘類等相關農產品，台中農特產品是否受到影響，國民黨籍台中市議員吳瓊華要求市府立即盤點受影響業者，民進黨籍台中市議員江肇國呼籲，應輔導台中市農產品找出新通路。

台中農業局長蔡精強表示，近3年，台中市外銷中國大陸的農產品只有茂谷柑一項，今年外銷中國僅202公噸，僅占柑橘總生產量不到1%，未來規劃改銷往日本、東南亞市場，甚至加拿大市場，或朝內銷加工方式處理。

台中市副市長黃國榮也指出，市府就台中境內業者、廠商受到中國大陸制裁措施影響進行調查，也與相關公會聯絡，目前都有掌握。伴手禮業、糕餅業及健康食品方面，估計有120家業者受到影響，經發局及工策會也與廠商聯絡了解影響程度，想辦法幫助業者開拓國內市場或提供相關補助措施；往後會陸續推出台中市振興方案，希望幫助業者將損失補回來。

農業局補充說明，台中市柑橘種植面積約2502公頃，年產約4萬6815公噸，以椪柑、桶柑及茂谷為大宗。台中所產柑橘主要內銷台灣，椪柑去年12月起外銷1282公噸至新加坡、馬來西亞、加拿大、日本及汶萊等國，僅少部分茂谷柑外銷中國大陸。（編輯：郭諭儒）1110803