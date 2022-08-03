共軍4日起6海域演習 專家：恐將跨越海峽中線

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（中央社台北3日電）共軍明起將在台灣周邊6海域軍演，中國軍事專家認為，這次演習創下多個「首次」，包括首次同時在6海域演習、突破12海浬範圍等；另外，勢力恐將跨越「海峽中線」。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨晚抵台訪問，解放軍東部戰區宣布當晚起在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台灣東部海域則組織常規飛彈火力試射。

共軍自4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」，其中高雄外海演訓區域離陸地不到20公里，引起外界關注。

中國官媒「環球時報」今天引述一位匿名軍事專家表示，這次演習勢必包括陸、海、空、火箭軍等多軍兵種的聯合演習，展示對海空實施封鎖的能力。其稱最值得注意的是，這次勢必要跨越所謂的海峽中線，將是一次新的開始，今後解放軍在台海的演習將不再有區域限制。

軍事專家張學峰分析，這次演習有幾個「首次」。第一次同時在台灣周邊6海域演練，其中有5個演習區或飛彈落點更劃設在所謂海峽中線以東地區；中國從來不承認所謂的海峽中線，這是解放軍藉由行動否認所謂海峽中線的存在。

他表示，這次數個演習區的劃定首次突破了所謂的「12海浬」海空域，甚至可能進入10海浬範圍，解放軍如此近距離演習對台獨及域外勢力的震懾效果不言而喻。

先前中共在南海建造許多人工島礁，並稱周邊12海浬皆為領海。

中華民國國防部今天嚴正表示，共軍部分演習區域侵入中華民國領海、鄰接區，危及國際航道，這是挑戰國際秩序、破壞台海現狀、危害區域安全的不理性行動，國軍將會反制任何侵害國家的行動。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110803