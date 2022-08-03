柯文哲稱台灣應左右逢源 陳時中：會變成牆頭草

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，台北市長柯文哲認為與美日交好不必與中國交惡，台灣應左右逢源；民進黨台北市長參選人陳時中則說，在政治上想要如此，最後會變成牆頭草。

中國為裴洛西訪台暫停多樣台灣產品進口，柯文哲為此在臉書發文說，台灣應該左右逢源而不是左右為難，「我們和美日交好，卻不必與中國交惡」。

陳時中今天下午出席內科發展協會第11屆第一次會員代表大會前接受媒體聯訪表示，大家都想左右逢源，可是這在事實上就是很難，若在政治上想要如此，最後會變成牆頭草；在感情上想要如此，最後就變成劈腿。

陳時中表示，相信大家都想要多方得利，但在人生、政治等各方面上都需要選擇，需要選擇走正確的路。

媒體詢問，怎麼看國民黨台北市長參選人蔣萬安與同黨立委對於裴洛西訪台態度不一致。陳時中回應，若以蔣萬安的態度來看，應該是歡迎裴洛西的，但其他團隊成員則是不歡迎，所以若以整個團隊來看，就有點想要左右逢源的感覺。（編輯：張銘坤）1110803