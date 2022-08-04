中共軍演 澎湖海空交通與漁船作業如常
2022/8/4 15:19（8/4 16:21 更新）
中共宣布自4日中午起至7日要在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。澎湖馬公航空站4日表示，澎湖與台北、台中、嘉義、台南、高雄等機場航線空中交通皆維持正常起降。中央社 111年8月4日
（中央社澎湖縣4日電）中共今天於台灣周邊6處海域軍演，澎湖對外海空交通仍維持正常，漁船進出港也如常，不受軍演影響。
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台訪問，中共宣布4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。
馬公航空站告訴中央社記者，澎湖與國內的台北、台中、嘉義、台南、高雄等機場航線空中交通，今天都維持正常起降。
海上交通部分，航行高馬航線的台華輪，也如期開航返高；嘉義布袋與馬公航線的滿天星、凱旋和百麗等交通船，今天共來回3個航次。
由於天氣轉好，澎湖大小漁船紛紛進出各漁港作業，並未因軍演而有所影響。（編輯：謝雅竹）1110804
中國宣布從4日至7日在台灣周邊實施軍演，作為對美國眾議院議長裴洛西訪台的回應。澎湖地區4日天氣轉好，大小漁船照常進出各港口作業，未有明顯影響。圖為港內漁船靠泊情形。中央社 111年8月4日
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