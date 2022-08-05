中華文化總會等4台灣團體 獲日本外務大臣表彰

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（中央社記者林克倫台北5日電）日本台灣交流協會今天發布2022年度（令和4年）外務大臣表彰名單，經日台協會推薦，台灣獲獎者為台日文化經濟協會、中華文化總會、台中市白冷圳水流域發展協會等3個團體，謹此對其功績表達衷心的敬佩與感謝。

另一獲得外務大臣表彰的團體，是位於高雄市的財團法人台灣應用日語學會，功績概要是推動在台灣的日本研究。

日台交流協會晚間透過臉書表示，「外務大臣表彰」是由日本外務大臣表彰在促進與日本的友好關係上，功績特別卓著之個人或團體；3個獲獎團體由台北事務所推薦，功績概要均為「以促進日本與台灣之相互理解」。

日台協會介紹，台日文化經濟協會（Taiwan-Japan Cultural and Economic Association）以提升日台關係為宗旨，於1952年由知日派的各方重要人士成立，致力於增進日台之間文化以及經濟等方面交流。

台日文化經濟協會作為日方對台友好團體「日華親善協會」的友會，1990年代前以促進日台企業交流為主；2000年代開始，特別推動文化、學術交流，例如2013年創辦「獎勵大專院校日本研究論文比賽」、2016年創辦「杜萬全日本碩士獎學金」等，對培育台灣之知日派青年有著傑出貢獻。

日台協會指出，中華文化總會致力於發展台灣文化，除讓台灣被國際看見，更透過文化，大力推動與各國的交流、促進友好互動。近年來亦積極進行日台交流，自2018年起，定期在東京舉辦日台友好活動「Taiwan Plus」；因疫情導致訪日困難時，在台主辦、協辦多場日本相關活動，對於深化日台關係貢獻卓越。

至於台中市白冷圳水流域發展協會，日台協會表示，白冷圳是由日本金澤出身的技師磯田謙雄監造，於1932年完工，為台中市新社地區提供得以發展農業的灌溉用水；白冷圳不幸於1999年大地震中受損而無法使用，人們也藉機再次意識到白冷圳的重要性。

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日台協會指出，為了讓新社地區居民有水可用，台中市白冷圳水流域發展協會推動白冷圳修復工程，修復後的古老水圳如今仍持續灌溉新社地區土壤，造福新社地區的居民；該協會自2012年起，每年舉行表揚磯田謙雄的「白冷圳文化祭」，並舉辦和金澤市的交流活動，對日台友好親善的推進貢獻良多。

1928年日本政府因發展台灣糖業所需，在新社區設立大南蔗苗養成所，並命磯田謙雄興建白冷圳，以利提供農業試驗所需的灌溉水源，倒虹管式設計的白冷圳被台中市新社區民稱為「生命之水」，提供新社、東勢、石岡等地區重要民生及灌溉水源，而磯田謙雄也因此有「白冷圳之父」的稱號。（編輯：楊凱翔）1110805