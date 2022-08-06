國慶煙火在嘉義縣 翁章梁預告無人機高空秀

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（中央社記者賴于榛台北6日電）嘉義縣將迎接睽違18年的國慶煙火，嘉義縣長翁章梁指出，嘉義縣正朝向農工大縣的方向邁進，身為未來無人機產業研發重地，規劃將展演精彩的無人機高空秀。

民進黨今天發布新聞稿指出，「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」釋出翁章梁的專訪。

翁章梁說，他當年參加野百合學運從此改變命運，這些累積的經驗，對後來進入政治工作，擔任部會首長、縣長至今仍受用，且當年滿腔熱血的想要改變這個世界，後來因踏入政壇，連人生軌跡都跟著改變。

對於今年雜誌評鑑拿下五星縣長，翁章梁表示，一開始就做出成績是有困難的，他作為地方首長，最重要的是和市府團隊能有互信的基礎，這也是政府能否順利運作的關鍵。

今年國慶煙火睽違18年重回嘉義，翁章梁表示，今年將會以故宮南院作為煙火施放的舞台，讓民眾看到「農工大縣，正在實現」的嘉義新風貌，且嘉義10月不只會有國慶煙火，同時還有全民運動會和農業機械展，歡迎大家一起到嘉義旅行。

總統蔡英文日前視察中科民雄航太園區，承諾嘉義將成為全國無人機發展最完整的聚落。翁章梁說，嘉義已經有10家無人機業者進駐，未來將是亞洲無人機產業研發的重要基地，年底的國慶煙火，也將會有精彩的無人機高空秀。

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翁章梁表示，嘉義有山也有海，還有各式各樣的場景，剛上任時，就委託縣政府整理「嘉義電影場景事件簿」，提供給想在嘉義拍電影的團隊參考，主動出擊盼更多人到嘉義取景，也替嘉義特色行銷。

翁章梁表示，嘉義過去3年，正朝向農工大縣的方向邁進，包括科學園區、民雄航太園區等產業逐步到位，現在最重要的工作，就是帶領嘉義縣政府，走出一條能讓嘉義茁壯自立的改革路，「不能再用過去的觀念，因為嘉義已經不一樣了！」（編輯：張均懋）1110806