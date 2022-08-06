談關渡平原開發 陳時中：現在就要開始思考交通

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（中央社記者蕭博文台北6日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天說，未來包括關渡平原與北士科計畫要把它連起來，而且現在就要開始思考交通的問題，不要像內湖發展起來才發現路不夠。

陳時中今天上午赴北投關渡宮參拜，下午起則在北投、士林連跑3場「阿中與你相見歡」見面會，分別為民進黨籍北市北投士林區議員陳賢蔚、陳慈慧、鍾佩玲站台。

陳時中先赴北投石牌國中與陳賢蔚同台，肯定陳賢蔚長期從事志工，也想起年輕時曾參與家長會，還當過校牙醫，前後6年幾乎每天都一早到學校教小朋友刷牙，從小孩身上感受到活力與正能量，因此想要再多做一點事，然後越做越多，包括衛福部長與防疫指揮官，現在最想做的就是當台北市長。

陳時中還應邀與陳賢蔚共同簽下承諾「文化領航，北投EcoMuseum更好；科技起飛，北投士林科技園區共好」的支票，表示未來將與陳賢蔚一起打拚努力。

陳時中隨後轉往石牌福星宮為陳慈慧站台，讚許陳慈慧關心地方大小事，尤其是社子島地區，未來他將依照顧人民、發展地方的精神把社子島計畫做好，也包括未來關渡平原與北士科的計畫要連起來，而且現在就要開始思考交通問題，進行整體計畫。

陳時中說，不要像內湖發展起來才發現路不夠，事後再補已經慢了，要趁現在正在起飛、籌劃時，將道路的思考一起放進來。

晚間陳時中則前往士林前港公園與鍾佩玲見面，也談到社子島開發、關渡平原、淡北道路，表示未來開發將以人為本、照顧環境，還要將路網規劃好，發展才可長可久，帶來繁榮跟希望。（編輯：李亨山）1110806