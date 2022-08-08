內湖交通解方遭黃珊珊質疑 陳時中：失敗主義

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）民進黨台北市長參選人陳時中提出內湖交通解方，遭台北市副市長黃珊珊質疑可行性。陳時中今天回應，現在的市府失敗主義濃厚，遇到問題應是試圖解決，「不然要政府幹什麼」。

內湖交通問題成為台北市長選戰焦點，陳時中昨天提出透過新闢堤頂大道到塔悠路的地下連通道等4項工程來改善，遭有意參選的黃珊珊質疑可行性，更批評民進黨不遷建松山機場就是騙選票、陳時中一事無成。

陳時中今天上午赴貓空採竹筍、喝筍湯時接受媒體聯訪表示，形容詞就不回應了，但可看出現在的市府有些失敗主義，當年柯文哲競選時的豪氣干雲都已磨光。

陳時中指出，市府如果看到問題，應該早一點跟交通部溝通，因為地方政府本就扮演發掘問題的角色，與中央合作解決問題，就像未來若當選，他會好好做事，但要靠市議員發掘問題一樣。

陳時中強調，這是一層層的關係，議員向他提出地方問題，他想出解方，若解方需要中央協作，當然要跟中央討論，這樣政府運作才會正常、有力、快速。

至於黃珊珊稱堤頂到塔悠路的地下道恐讓松山塞車，陳時中說，現在有想到問題很好，因為將來要如何分流、道路如何規劃都要整體考量，不是想到什麼就做什麼，所以還是要說，現在的市府失敗主義稍微濃厚了一些，「遇到問題就要解決問題，不然要政府幹什麼。

媒體詢問，從前市長郝龍斌到現任市長柯文哲都曾評估過挖地下道，最後發現不可能，為何陳時中認為可行。陳時中指出，團隊有看過以前的資料，當初評估都是從港墘路挖，不過港墘路相對狹小，地下還有排水箱涵，以後更會碰到捷運東環段，施工上的確有困難。

陳時中表示，團隊知道這條路不可行後，就再找方法，不是遇到困難就退縮，所以經專家評估找到從堤頂大道挖，希望7年可以完工，解決內湖壅塞的問題。

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媒體再問，陳時中明天成立內湖科技園區競選後援會，是否為了直搗黃珊珊的大本營。陳時中回應，團隊是來解決問題的，最主要是為了把產業發展併入施政藍圖裡，需要與產業討論政府如何幫忙，與政黨顏色無關。

此外，今天是父親節，陳時中在YouTube頻道上傳與兒子互動的影片，向全天下的父親祝賀。陳時中受訪時說，小孩子在長大的過程中，父母當下可能會覺得時間很久、孩子都長不大，但他現在回想反而覺得小孩子怎麼一下子就大了，所以要跟年輕朋友分享，與小孩子相處的時間真的非常、非常寶貴。（編輯：張銘坤）1110808