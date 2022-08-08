藍營告發賄選 陳時中競總再否認花錢僱工讀生

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）國民黨副發言人楊植斗今天告發民進黨台北市長參選人陳時中團隊賄選，因在臉書社團看到參與陳時中後援會造勢的工讀貼文。陳時中競選團隊再度否認此事，強調不清楚發文者是誰。

國民黨副發言人、台北市議員參選人楊植斗今天上午赴地檢署告發陳時中團隊賄選，呼籲檢調查明這個工讀機會的細節與資金來源。

陳時中競選團隊發言人莊瑞雄上午陪同陳時中赴貓空採竹筍、喝筍湯時接受媒體聯訪，表示競選總部與後援會系統已再次查證，確認沒有幹部花錢僱用工讀生，至於網路上到底是誰去發這樣的文，或是找人來做什麼事，甚至這件事是否真實存在，競總皆毫無所悉。

莊瑞雄指出，團隊成立至今，光是招募志同道合的志工就有將近1000名，每天煩惱的是如何趕快把志工訓練好，讓志工協助競選。擺著這些志工不用，卻去花錢僱用臨時工讀生，這是匪夷所思。

臉書社團「國立臺北科技大學_全體學生」近日發布一則貼文，表示正在招募「讚中活動」工讀生，薪水新台幣600元，內容為協助陳時中後援會造勢，但「主持人介紹丘達昌理事長上台時，要用力吶喊鼓掌，吹口哨也可以」。

莊瑞雄昨天被問及此事時澄清，競選團隊查證後，已確認發布貼文者不是後援會幹部，這個訊息是假的。（編輯：張銘坤）1110808