王育敏邀馬英九擔任顧問 組競選國家隊

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（中央社記者黃國芳嘉義縣8日電）國民黨嘉義縣長參選人王育敏今天偕同黨主席朱立倫至新港奉天宮參拜，她說，組競選國家隊，除邀請前總統馬英九擔任顧問外，還有前部長李鴻源等人，打造以縣民福利為優先大縣。

王育敏上午前往嘉義縣新港奉天宮參拜，由朱立倫、立法院黨團總召曾銘宗、立委翁重鈞等人陪同，現場由新港奉天宮董事長何達煌親自接待。

王育敏致詞表示，參選嘉義縣長最後決戰百日，要組成真正競選國家隊，成員除了邀請馬英九擔任顧問外，還有前內政部長李鴻源、前交通部長葉匡時、前農委會主委陳保基等人，他們都了解地方的需求，未來發表的政見一定比對手翁章梁更落實照顧鄉親。

王育敏指出，未來選戰必定艱辛，不過，若有鄉親最大的支持、加油，一定會贏得選戰，若能擔任嘉義縣長，必定以縣民的福利為優先，讓鄉親過好日子。

王育敏說，參選嘉義縣的目的，就是要改變嘉義縣；嘉義縣有國際知名的阿里山、故宮南院，嘉義縣不僅只是農工大縣而已，未來可以打造成觀光、樂活大縣。

朱立倫致詞指出，這幾年來，大家都過得很辛苦，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成很多家庭的不幸，希望在媽祖庇佑下，讓疫情趕快過去。

朱立倫表示，王育敏擔任兩屆不分區立委的優秀表現及具有社會福利的專業，這次決心要參選，鄉親若能全力支持當選縣長，改變嘉義縣，必能為嘉義鄉親謀福利。（編輯：謝雅竹）1110808