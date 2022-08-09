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民眾黨團成立民眾國防安全因應小組 促政府提升戰力

2022/8/9 11:05
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（中央社記者郭建伸台北9日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，引發北京不滿，不僅對台軍演也有經濟制裁。台灣民眾黨立法院黨團今天成立「民眾國防安全因應小組」，要求政府改善後備動員整備，加強城鎮作戰、更新戰法，提升國軍戰力。

裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台，引發北京不滿，不僅對台軍演，也暫停輸入部分台灣食品、水果、漁產品與調製食品等品項，並暫停對台灣出口天然砂。

民眾黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿及立委蔡壁如今天舉行記者會，宣布成立民眾國防安全因應小組。

邱臣遠指出，若中共圍島演習常態化，勢必造成交通運輸及能源危機；這次中共軍演，國防部未發布防空警報、未攔截飛彈，導致部分民眾認為國防部蓋牌，這些都需盡快檢討加強。

邱臣遠要求，政府應參照美國國民兵制度，改善後備動員整備制度，而國防部應加速做好戰備物資囤儲，並跨部會協調整備防空避難設施及資訊。

邱臣遠呼籲，國防部應提升單兵個人戰鬥裝備與國際規格相符，更新戰術戰法，加強城鎮作戰訓練，國防部也應加速提升國軍戰力。

張其祿指出，中國稱未來將常態性軍演，恐迫使台灣成為準戰爭區域，將衝擊交通運輸產業；政府必須與國際民航組織（ICAO）商討對策，保障周邊各國民航機飛航安全，更要思考在中國打壓下如何復甦台灣的國際觀光市場。（編輯：張均懋）1110809

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